В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Хапоэлем Тель-Авив» и «Лудогорцем». По киевскому времени игра начнется в 21:30.



Хапоэль Тель-Авив



Предыдущий сезон для израильской команды сложился неплохо. За 36 матчей Премьер-лиги «Хапоэлю» удалось набрать 60 очков, благодаря которым он занял 4-е место турнирной таблицы, которая и позволила ему играть в квалификации Лиги конференций.



Но вот в Кубке Израиля коллектив не поразил – Хапоэль вылетел еще на стадии 1/8 финала, проиграв «Маккаби Тель-Авив» в серии пенальти.



Лудогорец



А вот успешным прошлый сезон для «Лудогорца» не назовешь. Коллектив впервые за 15 лет не смог стать чемпионом – после 36 игр Первой лиги на его балансе было 67 очков, которых хватило только на 3 место. После этого команда была вынуждена играть в переходных играх за право играть в Лиге конференций, где обыграла «Локомотив Пловдив».



В Кубке Болгарии «Лудогорец» вылетел на стадии 1/2 финала, уступив «ЦСКА Софии» со счетом 2:1. Кроме этого «орлы» квалифицировались в 1/16 Лиги Европы, где вылетели от «Ференцвароша».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

Беспроигрышная серия «Лудогорца» продолжается уже 7 матчей подряд.

«Хапоэль» забил 55 голов в предыдущем сезоне чемпионата Израиля – 2-й худший результат среди команд чемпионской группы.

«Лудогорец» победил в 1/5 последних выездных матчей.



Прогноз



3.27 2.25

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.27 для "Хапоэля" и 2.25 для «Лудогорца». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.