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Лига конференций
Хапоэль (Тель-Авив)
23.07.2026 21:30 - : -
Лудогорец
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Лига конференций
23 июля 2026, 10:12 | Обновлено 23 июля 2026, 10:14
41
0

Хапоэль Тель-Авив – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 23 июля в 21:30 по Киеву

23 июля 2026, 10:12 | Обновлено 23 июля 2026, 10:14
41
0
Хапоэль Тель-Авив – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Лудогорец
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В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Хапоэлем Тель-Авив» и «Лудогорцем». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Хапоэль Тель-Авив

Предыдущий сезон для израильской команды сложился неплохо. За 36 матчей Премьер-лиги «Хапоэлю» удалось набрать 60 очков, благодаря которым он занял 4-е место турнирной таблицы, которая и позволила ему играть в квалификации Лиги конференций.

Но вот в Кубке Израиля коллектив не поразил – Хапоэль вылетел еще на стадии 1/8 финала, проиграв «Маккаби Тель-Авив» в серии пенальти.

Лудогорец

А вот успешным прошлый сезон для «Лудогорца» не назовешь. Коллектив впервые за 15 лет не смог стать чемпионом – после 36 игр Первой лиги на его балансе было 67 очков, которых хватило только на 3 место. После этого команда была вынуждена играть в переходных играх за право играть в Лиге конференций, где обыграла «Локомотив Пловдив».

В Кубке Болгарии «Лудогорец» вылетел на стадии 1/2 финала, уступив «ЦСКА Софии» со счетом 2:1. Кроме этого «орлы» квалифицировались в 1/16 Лиги Европы, где вылетели от «Ференцвароша».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Лудогорца» продолжается уже 7 матчей подряд.
  • «Хапоэль» забил 55 голов в предыдущем сезоне чемпионата Израиля – 2-й худший результат среди команд чемпионской группы.
  • «Лудогорец» победил в 1/5 последних выездных матчей.


Прогноз

3.27 2.25
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Прогноз Sport.ua
Хапоэль (Тель-Авив)
23 июля 2026 -
21:30
Лудогорец
Тотал менше 2.5 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Хапоэль Тель-Авив Лудогорец прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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