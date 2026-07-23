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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 14:38 | Обновлено 23 июля 2026, 14:43
173
0

ФОТО. Как Шахтер готовился к товарищескому матчу с клубом Горица

Горняки сыграют очередной спарринг в Словении с хорватской командой

23 июля 2026, 14:38 | Обновлено 23 июля 2026, 14:43
173
0
ФОТО. Как Шахтер готовился к товарищескому матчу с клубом Горица
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер под руководством Арды Турана продолжает набирать кондиции перед стартом сезона.

22 июля, в день между двумя спаррингами на сборе в Словении, футболисты Шахтера провели очередную тренировку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Занятие было подготовлено тренерским штабом с акцентом на отработку тактических аспектов.

Большое внимание уделялось отдельным игровым и комбинационным моментам. Упражнения выполнялись на все поле с активным участием вратарей.

23 июля Шахтер проведет третий спарринг – против хорватского клуба Горица. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Шахтер провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0) и Славен Белупо (2:2).

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товарищеские матчи видео фото Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Горица (Хорватия)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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