ФОТО. Как Шахтер готовился к товарищескому матчу с клубом Горица
Горняки сыграют очередной спарринг в Словении с хорватской командой
Донецкий Шахтер под руководством Арды Турана продолжает набирать кондиции перед стартом сезона.
22 июля, в день между двумя спаррингами на сборе в Словении, футболисты Шахтера провели очередную тренировку.
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Занятие было подготовлено тренерским штабом с акцентом на отработку тактических аспектов.
Большое внимание уделялось отдельным игровым и комбинационным моментам. Упражнения выполнялись на все поле с активным участием вратарей.
23 июля Шахтер проведет третий спарринг – против хорватского клуба Горица. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.
Ранее Шахтер провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0) и Славен Белупо (2:2).
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