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Шахтер Донецк
23.07.2026 19:00 - : -
Горица (Велика-Горица)
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Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 09:00 | Обновлено 23 июля 2026, 09:01
113
0

Шахтер – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

23 июля 2026, 09:00 | Обновлено 23 июля 2026, 09:01
113
0
Шахтер – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер
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Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

23 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Горица (Нова-Горица)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.

Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.

Шахтер – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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