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Украина. Премьер лига23 июля 2026, 09:00 | Обновлено 23 июля 2026, 09:01
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Шахтер – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
23 июля 2026, 09:00 | Обновлено 23 июля 2026, 09:01
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Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
23 июля в 19:00 встречаются Шахтер и хорватский клуб Горица (Нова-Горица)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Арды Турана проводит учебно-тренировочный сбор в Словении.
Шахтер выиграл золотые медали УПЛ и готовятся к новому сезону, в котором сыграет в основе Лиги чемпионов.
Шахтер – Горица (Хорватия). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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