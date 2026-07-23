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  4. Динамо приняло решение по поводу Пономаренко
Украина. Премьер лига
23 июля 2026, 21:28 |
1126
0

Динамо приняло решение по поводу Пономаренко

Столичный клуб не намерен уменьшать стоимость игрока

23 июля 2026, 21:28 |
1126
0
Динамо приняло решение по поводу Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Киевское «Динамо» продолжает работать над возможным трансфером нападающего Матвея Пономаренко в «Галатасарай», однако переговоры пока не принесли окончательного результата.

По имеющейся информации, столичный клуб решил не снижать сумму компенсации за своего нападающего. «Бело-синие» придерживаются жесткой позиции в вопросе трансферной стоимости футболиста, поэтому «Галатасараю» приходится искать компромисс.

В то же время «Динамо» рассчитывает получить за 20-летнего нападающего более высокую сумму компенсации, поэтому стороны пока не достигли окончательной договоренности. Ожидается, что переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время.

Ранее Пономаренко сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
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