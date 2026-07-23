Динамо приняло решение по поводу Пономаренко
Столичный клуб не намерен уменьшать стоимость игрока
Киевское «Динамо» продолжает работать над возможным трансфером нападающего Матвея Пономаренко в «Галатасарай», однако переговоры пока не принесли окончательного результата.
По имеющейся информации, столичный клуб решил не снижать сумму компенсации за своего нападающего. «Бело-синие» придерживаются жесткой позиции в вопросе трансферной стоимости футболиста, поэтому «Галатасараю» приходится искать компромисс.
В то же время «Динамо» рассчитывает получить за 20-летнего нападающего более высокую сумму компенсации, поэтому стороны пока не достигли окончательной договоренности. Ожидается, что переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время.
Ранее Пономаренко сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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