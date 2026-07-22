Роман ДИДЫК: «Готовимся, как к обычному матчу в УПЛ»

Защитник ЛНЗ Роман Дидык поделился ожиданиями от противостояния с «Гентом» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

– Это твой первый матч в еврокубках. Какие эмоции?

– Для большинства игроков в команде это первый матч в еврокубках, и все в ожидании этого поединка. Настраиваемся очень положительно.

– Насколько интересно будет тебе бороться с таким сильным соперником и сильными нападающими, которые есть в команде соперника?

– Это хорошая команда с опытными игроками в каждой линии. Думаю, будет интересно, но мы настраиваемся максимально положительно.

– Атмосфера в команде сейчас как-то отличается от той, которая была в прошлом сезоне? Ваши сборы как-то по-другому проходили? Была ли какая-нибудь специальная подготовка к этому сопернику, к еврокубкам?

– Я не могу сказать, что какая-то другая подготовка. Готовимся в привычном режиме, как и каждые сборы проходили в определенных этапах. Чтобы было какая-то отдельная установка к этой игре – нет, просто готовимся, как к обычному матчу в УПЛ.

– Насколько важно для вас присутствие болельщиков из Украины в Плоцке и вообще в Польше? Ждете ли вы их здесь?

– Конечно, ждем, но хотелось бы, чтобы быстрее закончилась война и каждая команда, представляющая украинскую Премьер-лигу, могла играть свои еврокубковые матчи в Украине.

Но, конечно, приглашаем всех болельщиков на завтрашний матч, чтобы пришли поддержать нас, чтобы мы чувствовали себя, как дома, – сказал Дидык.

Первая, номинально домашняя для ЛНЗ игра пройдет завтра, 23 июля, в польском Плоцке. Начало – в 21:30.