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  4. Челси продает Алехандро Гарначо в Астон Виллу
Англия
22 июля 2026, 21:31 |
329
0

Челси продает Алехандро Гарначо в Астон Виллу

22-летний игрок сборной Аргентины едет в Бирмингем

22 июля 2026, 21:31 |
329
0
Челси продает Алехандро Гарначо в Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо
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Полузащитник «» Алехандро Гарначо предварительно согласовал четырехлетний контракт с «Астон Виллой». Предусмотрена аренда с обязательством выкупа соглашения бирмингемцами при легкодостижимых целях.

Общая сумма, включая плату за аренду и условное обязательство, оценивается «Челси» в 50 миллионов евро. Переход 22-летнего игрока сборной Аргентины инициирован тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Ранее бирмингемцы купили на 100 млн евро Йоана Манзамби и Жоао Гомеса, а продали на 225 млн евро. наибольшие поступления в казну обеспечили трансферы Моргана Роджерса, Юри Тилеманса и Дониэлла Малена.

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Алехандро Гарначо Челси Астон Вилла трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Бен Джейкобс
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