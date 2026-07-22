Челси продает Алехандро Гарначо в Астон Виллу
22-летний игрок сборной Аргентины едет в Бирмингем
Полузащитник «» Алехандро Гарначо предварительно согласовал четырехлетний контракт с «Астон Виллой». Предусмотрена аренда с обязательством выкупа соглашения бирмингемцами при легкодостижимых целях.
Общая сумма, включая плату за аренду и условное обязательство, оценивается «Челси» в 50 миллионов евро. Переход 22-летнего игрока сборной Аргентины инициирован тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Ранее бирмингемцы купили на 100 млн евро Йоана Манзамби и Жоао Гомеса, а продали на 225 млн евро. наибольшие поступления в казну обеспечили трансферы Моргана Роджерса, Юри Тилеманса и Дониэлла Малена.
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