Челси продает Алехандро Гарначо в Астон Виллу

Полузащитник «» Алехандро Гарначо предварительно согласовал четырехлетний контракт с «Астон Виллой». Предусмотрена аренда с обязательством выкупа соглашения бирмингемцами при легкодостижимых целях.

Общая сумма, включая плату за аренду и условное обязательство, оценивается «Челси» в 50 миллионов евро. Переход 22-летнего игрока сборной Аргентины инициирован тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Ранее бирмингемцы купили на 100 млн евро Йоана Манзамби и Жоао Гомеса, а продали на 225 млн евро. наибольшие поступления в казну обеспечили трансферы Моргана Роджерса, Юри Тилеманса и Дониэлла Малена.