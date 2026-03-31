  4. Намек на уход? Гарначо убрал из социальных сетей все упоминания о Челси
Англия
31 марта 2026, 17:05
Намек на уход? Гарначо убрал из социальных сетей все упоминания о Челси

В руководстве лондонской команды ждут от Алехандро прогресса

Getty Images/Global Images Ukraine Алехандро Гарначо

В лондонском клубе назревает очередная напряженная ситуация. Вингер «Челси» Алехандро Гарначо, который регулярно подвергается критике в социальных сетях, удалил фотографию из своего Instagram и убрал упоминания клуба, что сразу вызвало волну обсуждений среди болельщиков.

Аргентинец, перешедший в «Челси» прошлым летом из «Манчестер Юнайтед» примерно за €50 миллионов, по всей видимости, недоволен своим текущим положением в команде. Его действия в соцсетях лишь усилили слухи о возможном конфликте внутри клуба.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 36 матчей, записав на свой счет 7 голов и 4 результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около €40 миллионов.

Ранее появлялась информация, что руководство «Челси» готово рассмотреть продажу Гарначо, если он не продемонстрирует прогресс как на поле, так и за его пределами.

Страница Гарначо

