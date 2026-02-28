Англия28 февраля 2026, 20:48 |
«Новый Мудрик» разочаровал Челси. Его готовы выгнать из клуба
От Гарначо ждали большего
«Челси» готовит продажу вингера Алехандро Гарначо уже летом, если аргентинец не улучшит свою игру.
По информации источника, 21-летний вингер рискует потерять игровое время в текущем сезоне, если не улучшит свои выступления и отношение.
Гарначо перешел в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом — его покупали на замену дисквалифицированному Михаилу Мудрику, ведь оба игрока привыкли играть на левом фланге нападения.
В 29 матчах он забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 45 млн евро.
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
Дев'ять результативних дій за 29 матчів. Здається, у Мудрика було менше.
І він напевно 70 млн не коштував не рахуючи бонусів
