Англия
28 февраля 2026, 20:48 |
2164
2

«Новый Мудрик» разочаровал Челси. Его готовы выгнать из клуба

От Гарначо ждали большего

28 февраля 2026, 20:48 |
2164
2 Comments
«Новый Мудрик» разочаровал Челси. Его готовы выгнать из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

«Челси» готовит продажу вингера Алехандро Гарначо уже летом, если аргентинец не улучшит свою игру.

По информации источника, 21-летний вингер рискует потерять игровое время в текущем сезоне, если не улучшит свои выступления и отношение.

Гарначо перешел в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом — его покупали на замену дисквалифицированному Михаилу Мудрику, ведь оба игрока привыкли играть на левом фланге нападения.

В 29 матчах он забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 45 млн евро.

Дмитрий Олийченко Источник: Football London
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly Kozak
Дев'ять результативних дій за 29 матчів. Здається, у Мудрика було менше.
Ответить
+3
antt
І він напевно 70 млн не коштував не рахуючи бонусів
Ответить
0
