«Новый Мудрик» разочаровал Челси. Его готовы выгнать из клуба

«Челси» готовит продажу вингера Алехандро Гарначо уже летом, если аргентинец не улучшит свою игру.

По информации источника, 21-летний вингер рискует потерять игровое время в текущем сезоне, если не улучшит свои выступления и отношение.

Гарначо перешел в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом — его покупали на замену дисквалифицированному Михаилу Мудрику, ведь оба игрока привыкли играть на левом фланге нападения.

В 29 матчах он забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 45 млн евро.