От Нойера до Роналду. Символическая сборная неудачников ЧМ-2026

19 июля был сыгран последний матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1:0.

ФИФА назвала полузащитника Родри лучшим игроком турнира, а в символическую сборную помимо него включила вратаря и четырех защитников сборной Испании.

B/R Football представил свою версию символической сборной разочарований ЧМ-2026: Мануэль Нойер (Германия) – Рис Джеймс (Англия), Габриэл (Бразилия), Джонатан Та (Германия), Люка Динь (Франция) – Федерико Вальверде (Уругвай), Витинья (Португалия) – Нони Мадуэке (Англия), Лерой Сане (Германия), Ян Диоманде (Кот-д`Ивуар) – Криштиану Роналду (Португалия). Тренер Роберто Мартинес (Бельгия).