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Чемпионат мира
22 июля 2026, 19:22 | Обновлено 22 июля 2026, 19:24
2433
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ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков

В виртуальной команде сильнейших чуть меньше испанцев

22 июля 2026, 19:22 | Обновлено 22 июля 2026, 19:24
2433
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ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
ФИФА
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В ночь на понедельник завершился чемпионат мира по футболу. В финальном матче сборная Испании переиграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала лучшей командой планеты.

ФИФА сразу же назвала звезд турнира. Испанец Родри стал лучшим футболистом мундиаля, его соотечественник Унаи Симон – лучшим вратарем, и еще один игрок сборной Испании Пау Кубарси – лучшим молодым игроком.

Болельщики на сайте ФИФА согласились не со всеми позициями. Вашему вниманию их символическая сборная: Возинья (Кабо-Верде) – Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Упамекано (Франция), Кукурелья (Испания) – Олисе (Франция), Родри (Испания), Беллингем (Англия) – Мбаппе (Франция), Холанд (Норвегия), Месси (Аргентина).

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ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Возинья Майкл Олисе
Руслан Полищук Источник: ФК Реал Мадрид
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Якісь дивні вболівальники! Чи не так?
Не поставити "супер" воротаря Сімона , який здійснив "неймовірне", аж 10 сейвів у 8-ми матчах!   
Явно вболівальники на відміну від ФІФА, нічого не шарять у футболі! 
А уявляєте, якщо вболівальники, ще й не Родрі виберуть найкращим гравцем турніру, то це взагалі буде всесвітня змова проти ФІФА!  
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