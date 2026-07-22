ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
В виртуальной команде сильнейших чуть меньше испанцев
В ночь на понедельник завершился чемпионат мира по футболу. В финальном матче сборная Испании переиграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала лучшей командой планеты.
ФИФА сразу же назвала звезд турнира. Испанец Родри стал лучшим футболистом мундиаля, его соотечественник Унаи Симон – лучшим вратарем, и еще один игрок сборной Испании Пау Кубарси – лучшим молодым игроком.
Болельщики на сайте ФИФА согласились не со всеми позициями. Вашему вниманию их символическая сборная: Возинья (Кабо-Верде) – Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Упамекано (Франция), Кукурелья (Испания) – Олисе (Франция), Родри (Испания), Беллингем (Англия) – Мбаппе (Франция), Холанд (Норвегия), Месси (Аргентина).
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