ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков

В ночь на понедельник завершился чемпионат мира по футболу. В финальном матче сборная Испании переиграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала лучшей командой планеты.

ФИФА сразу же назвала звезд турнира. Испанец Родри стал лучшим футболистом мундиаля, его соотечественник Унаи Симон – лучшим вратарем, и еще один игрок сборной Испании Пау Кубарси – лучшим молодым игроком.

Болельщики на сайте ФИФА согласились не со всеми позициями. Вашему вниманию их символическая сборная: Возинья (Кабо-Верде) – Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Упамекано (Франция), Кукурелья (Испания) – Олисе (Франция), Родри (Испания), Беллингем (Англия) – Мбаппе (Франция), Холанд (Норвегия), Месси (Аргентина).