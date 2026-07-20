ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
Награда досталась Родри
19 июля сборные Испании и Аргентины определили победителя чемпионата мира-2026. Финальный матч на «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (США, Нью-Джерси) завершился без голов в основное время, а судьбу трофея решил овертайм.
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На 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил единственный гол встречи и принёс Испании победу над Аргентиной со счётом 1:0.
По итогам турнира лучшим игроком чемпионата мира признали полузащитника испанской сборной Родри. Этот выбор стал неожиданным – перед финалом букмекеры оценивали его шансы на получение награды менее чем в 1%, тогда как фаворитом считался капитан Аргентины Лионель Месси, вероятность победы которого достигала 95%.
🚨⭐️ OFFICIAL: Rodri wins BEST PLAYER OF THE TOURNAMENT Award at 2026 World Cup. 🇪🇸 pic.twitter.com/W8Ld6nOqGy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026
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