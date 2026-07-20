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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:56 |
1748
4

ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026

Награда досталась Родри

20 июля 2026, 01:56 |
1748
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ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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19 июля сборные Испании и Аргентины определили победителя чемпионата мира-2026. Финальный матч на «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (США, Нью-Джерси) завершился без голов в основное время, а судьбу трофея решил овертайм.

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На 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил единственный гол встречи и принёс Испании победу над Аргентиной со счётом 1:0.

По итогам турнира лучшим игроком чемпионата мира признали полузащитника испанской сборной Родри. Этот выбор стал неожиданным – перед финалом букмекеры оценивали его шансы на получение награды менее чем в 1%, тогда как фаворитом считался капитан Аргентины Лионель Месси, вероятность победы которого достигала 95%.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Бред. Самый лучший игрок чемпионата - Мбаппе, 14 по системе гол+пас.
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