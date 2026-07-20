ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026

19 июля сборные Испании и Аргентины определили победителя чемпионата мира-2026. Финальный матч на «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (США, Нью-Джерси) завершился без голов в основное время, а судьбу трофея решил овертайм.

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На 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил единственный гол встречи и принёс Испании победу над Аргентиной со счётом 1:0.

По итогам турнира лучшим игроком чемпионата мира признали полузащитника испанской сборной Родри. Этот выбор стал неожиданным – перед финалом букмекеры оценивали его шансы на получение награды менее чем в 1%, тогда как фаворитом считался капитан Аргентины Лионель Месси, вероятность победы которого достигала 95%.