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22 июля 2026, 20:35 |
87
2

ITIA сообщила о резком снижении подозрительных ставок в теннисе

Количество предупреждений о возможных нарушениях сократилось более чем вдвое

22 июля 2026, 20:35 |
87
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ITIA сообщила о резком снижении подозрительных ставок в теннисе
iStock
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Количество предупреждений о возможных нарушениях правил ставок в теннисе во втором квартале 2026 года сократилось на 52%. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) получило 10 сигналов против 21 в предыдущем квартале.

Семь предупреждений касались мужских турниров низшего уровня, еще три – матчей ATP Challenger и женского турнира W15. В ITIA подчеркнули, что такие сигналы лишь указывают на подозрительную активность и не являются доказательством договорных матчей.

При этом объем антидопингового контроля продолжил расти. Во втором квартале ITIA собрала 2225 проб в 48 странах, что на 2,4% больше, чем в предыдущем квартале.

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азарт ставки договорные матчи ITIA
Александр Гринник Источник
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