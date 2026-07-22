ITIA сообщила о резком снижении подозрительных ставок в теннисе

Количество предупреждений о возможных нарушениях правил ставок в теннисе во втором квартале 2026 года сократилось на 52%. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) получило 10 сигналов против 21 в предыдущем квартале.

Семь предупреждений касались мужских турниров низшего уровня, еще три – матчей ATP Challenger и женского турнира W15. В ITIA подчеркнули, что такие сигналы лишь указывают на подозрительную активность и не являются доказательством договорных матчей.

При этом объем антидопингового контроля продолжил расти. Во втором квартале ITIA собрала 2225 проб в 48 странах, что на 2,4% больше, чем в предыдущем квартале.