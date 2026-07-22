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Англия
22 июля 2026, 20:02 | Обновлено 22 июля 2026, 20:04
678
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ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне

Украинец был предложен «Ливерпулю» и «Челси»

22 июля 2026, 20:02 | Обновлено 22 июля 2026, 20:04
678
2 Comments
ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Центральный защитник сборной Украины и победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» Илья Забарный может сменить клуб уже этим летом.

По информации журналиста Алекса Крука, французский клуб предложил кандидатуру 22-летнего украинца сразу двум грандам английской Премьер-лиги – «Ливерпулю» и «Челси».

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Футболист в прошлом сезоне регулярно играл в Ла Лиге, но фактически не выходил на поле в Лиге чемпионов.

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Илья Забарный Ливерпуль трансферы Андони Ираола ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Челси
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Олійченко повернувся))
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Борнмут для цього персонажа був мега клубом , в грандах йому робити нічого , хіба що лавку поліровати.
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-2
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