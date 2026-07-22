ПСЖ нашел Забарному новый клуб. Его ждут в Лондоне

Центральный защитник сборной Украины и победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» Илья Забарный может сменить клуб уже этим летом.

По информации журналиста Алекса Крука, французский клуб предложил кандидатуру 22-летнего украинца сразу двум грандам английской Премьер-лиги – «Ливерпулю» и «Челси».

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Футболист в прошлом сезоне регулярно играл в Ла Лиге, но фактически не выходил на поле в Лиге чемпионов.