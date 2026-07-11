Луис Энрике подготовил сюрприз для Ильи Забарного
Футболист может выйти в стартовом составе на матч против «Астон Виллы»
12 августа французский «ПСЖ» сыграет против «Астон Виллы» в матче за Суперкубок УЕФА 2026 года.
Поединок состоится на нейтральном поле на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Как отмечают французские СМИ, в этом матче ожидается появление в стартовом составе украинского защитника Ильи Забарного.
Ранее сообщалось, что будущее украинского защитника Ильи Забарного в «ПСЖ» оказалось под вопросом. Посредники предложили кандидатуру украинца «Ливерпулю».
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