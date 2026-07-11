Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике подготовил сюрприз для Ильи Забарного
Суперкубок УЕФА
11 июля 2026, 23:26 |
958
0

Луис Энрике подготовил сюрприз для Ильи Забарного

Футболист может выйти в стартовом составе на матч против «Астон Виллы»

11 июля 2026, 23:26 |
958
0
Луис Энрике подготовил сюрприз для Ильи Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

12 августа французский «ПСЖ» сыграет против «Астон Виллы» в матче за Суперкубок УЕФА 2026 года.

Поединок состоится на нейтральном поле на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Как отмечают французские СМИ, в этом матче ожидается появление в стартовом составе украинского защитника Ильи Забарного.

Ранее сообщалось, что будущее украинского защитника Ильи Забарного в «ПСЖ» оказалось под вопросом. Посредники предложили кандидатуру украинца «Ливерпулю».

По теме:
Арсенал готовит рекордный трансфер с участием звезды ПСЖ
ПСЖ готовит громкий трансфер. Забарный получит одноклубника из Барселоны
Забарный выбрал себе новый клуб и уже провел разговор с тренером
Илья Забарный Астон Вилла ПСЖ Суперкубок УЕФА
Дмитрий Олийченко Источник: VIPSG.fr
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Волейбол | 11 июля 2026, 20:15 11
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027
Франция совершила камбэк и практически обеспечила Украине место в ЛН 2027

Состоялся ключевой матч за сохранение места в международном турнире по волейболу

Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Биатлон | 11 июля 2026, 07:25 74
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию

Юлия Журавок решилась на позорный поступок

Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Футбол | 11.07.2026, 04:11
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
Михаил Мудрик выступил с публичным заявлением
«Аппетит приходит во время еды». Кравченко – о матче ЧМ Норвегия – Англия
Футбол | 11.07.2026, 22:20
«Аппетит приходит во время еды». Кравченко – о матче ЧМ Норвегия – Англия
«Аппетит приходит во время еды». Кравченко – о матче ЧМ Норвегия – Англия
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Бокс | 11.07.2026, 10:19
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Мурат Гассиев назвал победителя боя Усик – Уайлдер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
10.07.2026, 08:55 13
Футбол
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
Марта Костюк назвала причину поражения в полуфинале Уимблдона
10.07.2026, 11:16 10
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
10.07.2026, 08:17
Бокс
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 8
Футбол
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
Трубин получил официальное предложение покинуть Бенфику
10.07.2026, 07:39 5
Футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 18
Футбол
Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
Франция – Марокко – 2:0. Мбаппе, Дембеле и полуфинал ЧМ. Видео голов, обзор
10.07.2026, 01:30
Футбол
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Битва титанов: определена первая полуфинальная пара
11.07.2026, 00:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем