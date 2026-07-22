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Чемпионат мира
22 июля 2026, 19:10 |
1007
0

Transfermarkt обновил стоимость участников ЧМ-2026. Лидируют двое

Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд – самые дорогие футболисты мира

22 июля 2026, 19:10 |
1007
0
Transfermarkt обновил стоимость участников ЧМ-2026. Лидируют двое
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиот Андерсон
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Известный статистический портал Transfermarkt пересмотрел стоимость участников чемпионата мира 2026 года.

Больше всего в цене прибавили англичане Эллиот Андерсон и Джуд Беллингем (35 млн евро и 30 млн евро) соответственно. Также на 30 миллионов подорожал 18-летний марокканец Аюб Буадди.

Лидеры рейтинга Transfermarkt получили прибавку в 20 миллионов. Речь идет о Ламине Ямале и Эрлинге Холанде, которые стоят уже 220 млн евро, а также Килиане Мбаппе (200 млн евро).

ФОТО. Самые подорожавшие футболисты после ЧМ-2026:

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Transfermarkt Эллиот Андерсон Джуд Беллингем Ламин Ямаль Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Transfermarkt
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