Transfermarkt обновил стоимость участников ЧМ-2026. Лидируют двое

Известный статистический портал Transfermarkt пересмотрел стоимость участников чемпионата мира 2026 года.

Больше всего в цене прибавили англичане Эллиот Андерсон и Джуд Беллингем (35 млн евро и 30 млн евро) соответственно. Также на 30 миллионов подорожал 18-летний марокканец Аюб Буадди.

Лидеры рейтинга Transfermarkt получили прибавку в 20 миллионов. Речь идет о Ламине Ямале и Эрлинге Холанде, которые стоят уже 220 млн евро, а также Килиане Мбаппе (200 млн евро).

ФОТО. Самые подорожавшие футболисты после ЧМ-2026: