Чемпионат мира22 июля 2026, 19:10 |
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Transfermarkt обновил стоимость участников ЧМ-2026. Лидируют двое
Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд – самые дорогие футболисты мира
22 июля 2026, 19:10 |
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Известный статистический портал Transfermarkt пересмотрел стоимость участников чемпионата мира 2026 года.
Больше всего в цене прибавили англичане Эллиот Андерсон и Джуд Беллингем (35 млн евро и 30 млн евро) соответственно. Также на 30 миллионов подорожал 18-летний марокканец Аюб Буадди.
Лидеры рейтинга Transfermarkt получили прибавку в 20 миллионов. Речь идет о Ламине Ямале и Эрлинге Холанде, которые стоят уже 220 млн евро, а также Килиане Мбаппе (200 млн евро).
ФОТО. Самые подорожавшие футболисты после ЧМ-2026:
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