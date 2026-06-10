Кварацхелия – самый дорогой игрок, который пропустит чемпионат мира 2026
Transfermarkt опубликовал список футболистов с самой высокой стоимостью, которые пропустят мундиаль
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-33 самых дорогих футболистов, которые по разным причинам не сыграют на предстоящем чемпионате мира 2026 года.
Возглавляет данный рейтинг полузащитник ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, которого Transfermarkt оценивает в 140 млн евро.
Игроки с рыночной стоимостью в 100 млн евро, которые не сыграют на мундиале, – Фермин Лопес (Испания), Коул Палмер (Англия) и Доминик Собослаи (Венгрия).
Отметим также, что в топ-33 не попал ни один игрок сборной Украины.
Топ-33 самых дорогих игроков, согласно Transfermarkt, которые не сыграют на чемпионате мира 2026 года
- 140 млн евро – Хвича Кварацхелия (Грузия)
- 100 млн евро – Фермин Лопес (Испания)
- 100 млн евро – Коул Палмер (Англия)
- 100 млн евро – Доминик Собослаи (Венгрия)
- 80 млн евро – Эстевао (Бразилия)
- 80 млн евро – Уго Экитике (Франция)
- 80 млн евро – Жоау Педро (Бразилия)
- 80 млн евро – Сандро Тонали (Италия)
- 75 млн евро – Беньямин Шешко (Словения)
- 75 млн евро – Бриан Мбемо (Камерун)
- 75 млн евро – Виктор Осимхен (Нигерия)
- 70 млн евро – Эли Крупи (Франция)
- 70 млн евро – Адам Уортон (Англия)
- 70 млн евро – Морган Гиббс-Уайт (Англия)
- 70 млн евро – Фил Фоден (Англия)
- 65 млн евро – Алессандро Бастони (Италия)
- 60 млн евро – Леннарт Карль (Германия)
- 60 млн евро – Дин Хейсен (Испания)
- 60 млн евро – Расмус Хойлунд (Дания)
- 60 млн евро – Трент Александер-Арнольд (Англия)
- 55 млн евро – Жереми Жаке (Франция)
- 55 млн евро – Карлос Балеба (Камерун)
- 55 млн евро – Пабло Барриос (Испания)
- 55 млн евро – Мейсон Гринвуд (Англия)
- 55 млн евро – Риккардо Калафиори (Италия)
- 50 млн евро – Мурильо (Бразилия)
- 50 млн евро – Виктор Фрохольдт (Дания)
- 50 млн евро – Лени Йоро (Франция)
- 50 млн евро – Матеуш Фернандеш (Португалия)
- 50 млн евро – Алекс Скотт (Англия)
- 50 млн евро – Альваро Каррерас (Испания)
- 50 млн евро – Альберто Молейро (Испания)
- 50 млн евро – Эдуарду Камавинга (Франция)
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