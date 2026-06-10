Кварацхелия – самый дорогой игрок, который пропустит чемпионат мира 2026

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал топ-33 самых дорогих футболистов, которые по разным причинам не сыграют на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

Возглавляет данный рейтинг полузащитник ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, которого Transfermarkt оценивает в 140 млн евро.

Игроки с рыночной стоимостью в 100 млн евро, которые не сыграют на мундиале, – Фермин Лопес (Испания), Коул Палмер (Англия) и Доминик Собослаи (Венгрия).

Отметим также, что в топ-33 не попал ни один игрок сборной Украины.

Топ-33 самых дорогих игроков, согласно Transfermarkt, которые не сыграют на чемпионате мира 2026 года