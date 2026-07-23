ОФИЦИАЛЬНО. Гент продал игрока сборной серебряному призеру Франции
Михал Скурась пошел на повышение в «Ланс»
26-летний нападающий Михал Скурась официально сменил бельгийский «Гент» на французский «Ланс».
Сумма трансфера, по информации издания Transfermarkt, составила 6 миллиона евро. Контракт Скурась подписал до лета 2031 года.
Покинул бельгийский клуб Михал накануне дуэли с черкасским ЛНЗ во 2-м раунде отбора Лиги конференций: первый матч запланирован на 23 июля, второй – на 30 число.
В составе «Гента» нападающий отыграл 35 матчей в течение одного сезона. Забил Михал два мяча и отдал 11 голевых передач.
До этого Скурась имеет на счету 14 поединков за сборную Польши и два ассиста.
Un piston prêt à charbonner ✍️— Racing Club de Lens (@RCLens) July 14, 2026
Dans la lignée de ses prédécesseurs polonais passés par le Racing, Michał Skóraś rejoint les rangs sang et or. Rompu aux joutes européennes (49 matchs) et international A (14 sélections), le joueur de 26 ans a paraphé jusqu’en 2031.#LesLensois2
𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚙𝚛𝚎́𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝 𝚕'𝙴𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 | EP3 📺— Racing Club de Lens (@RCLens) July 14, 2026
Dans la pure tradition du bassin minier, le mythique Éric Sikora accueille un Polonais 🇵🇱 prêt à charbonner ! 🏛️
𝙼𝙸𝙲𝙷𝙰𝙻 𝚂𝙺𝙾́𝚁𝙰𝚂́ 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois2 pic.twitter.com/27ELvdvEqB
Un nouveau 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 🇵🇱 dans le 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑒𝑟 ⛏️#LesLensois2 #Skóraś2031 pic.twitter.com/3tYmcF81y5— Racing Club de Lens (@RCLens) July 14, 2026
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