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Франция
23 июля 2026, 13:57 | Обновлено 23 июля 2026, 14:00
208
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гент продал игрока сборной серебряному призеру Франции

Михал Скурась пошел на повышение в «Ланс»

23 июля 2026, 13:57 | Обновлено 23 июля 2026, 14:00
208
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гент продал игрока сборной серебряному призеру Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Скурась
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26-летний нападающий Михал Скурась официально сменил бельгийский «Гент» на французский «Ланс».

Сумма трансфера, по информации издания Transfermarkt, составила 6 миллиона евро. Контракт Скурась подписал до лета 2031 года.

Покинул бельгийский клуб Михал накануне дуэли с черкасским ЛНЗ во 2-м раунде отбора Лиги конференций: первый матч запланирован на 23 июля, второй – на 30 число.

В составе «Гента» нападающий отыграл 35 матчей в течение одного сезона. Забил Михал два мяча и отдал 11 голевых передач.

До этого Скурась имеет на счету 14 поединков за сборную Польши и два ассиста.

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Ланс трансферы Гент Лига конференций трансферы Лиги 1
Андрей Витренко Источник: ФК Ланс
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