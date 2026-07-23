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Англия
23 июля 2026, 08:32 |
2493
0

Трансфер под конец окна. Забарный получил роскошный вариант

Илья может перейти в «Ливерпуль»

23 июля 2026, 08:32 |
2493
0
Трансфер под конец окна. Забарный получил роскошный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Центральный защитник сборной Украины и «ПСЖ» Илья Забарный оказался в сфере интересов «Ливерпуля».

По информации источника, мерсисайдский клуб внимательно следит за 22-летним футболистом и может активизировать работу над его трансфером ближе к завершению летнего трансферного окна, если появится соответствующая возможность.

Отмечается, что Забарный соответствует ключевым критериям, которые «Ливерпуль» предъявляет к потенциальным новичкам на позицию центрального защитника.

Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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