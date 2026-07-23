Трансфер под конец окна. Забарный получил роскошный вариант
Илья может перейти в «Ливерпуль»
Центральный защитник сборной Украины и «ПСЖ» Илья Забарный оказался в сфере интересов «Ливерпуля».
По информации источника, мерсисайдский клуб внимательно следит за 22-летним футболистом и может активизировать работу над его трансфером ближе к завершению летнего трансферного окна, если появится соответствующая возможность.
Отмечается, что Забарный соответствует ключевым критериям, которые «Ливерпуль» предъявляет к потенциальным новичкам на позицию центрального защитника.
Напомним, по итогам прошлого сезона Илья Забарный вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.
❗👀 One to keep an eye on later in the window... Ilya Zabarnyi ticks plenty of boxes for Liverpool if the opportunity arises. 🔴 #LFC@DaveD0106 & @davidlynchlfc on Media Matters pic.twitter.com/JQwFIOvMMe— AnfieldIndex (@AnfieldIndex) July 22, 2026
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