ФОТО. Жена Забарного очаровала сеть сексуальными кадрами в постели

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась с подписчиками новой эффектной фотосессией.

Красавица позировала на кровати в элегантной шелковой пижаме, а также в черном комплекте с кружевом. Чувственные образы подчеркнули стройную фигуру Ангелины и собрали множество восторженных реакций.

«Когда не нужно выбирать между красотой и комфортом», – подписала публикацию Забарная.

Поклонники засыпали девушку комплиментами: «Ангелиночка, ты космичнее космоса, такая красавица», «Невероятная! Как красиво», «Роскошная» и так далее.

Публикация Ангелины собрала более 1,7 тысячи лайков всего за первые два дня.