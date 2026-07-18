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18 июля 2026, 00:45 |
593
0

ФОТО. Жена Забарного очаровала сеть сексуальными кадрами в постели

Ангелина Забарная показала свою красоту

18 июля 2026, 00:45 |
593
0
ФОТО. Жена Забарного очаровала сеть сексуальными кадрами в постели
Instagram. Ангелина Забарная
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Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи ЗабарногоАнгелина Забарная – поделилась с подписчиками новой эффектной фотосессией.

Красавица позировала на кровати в элегантной шелковой пижаме, а также в черном комплекте с кружевом. Чувственные образы подчеркнули стройную фигуру Ангелины и собрали множество восторженных реакций.

«Когда не нужно выбирать между красотой и комфортом», – подписала публикацию Забарная.

Поклонники засыпали девушку комплиментами: «Ангелиночка, ты космичнее космоса, такая красавица», «Невероятная! Как красиво», «Роскошная» и так далее.

Публикация Ангелины собрала более 1,7 тысячи лайков всего за первые два дня.

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фото Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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