ФОТО. Жена Забарного очаровала сеть сексуальными кадрами в постели
Ангелина Забарная показала свою красоту
Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась с подписчиками новой эффектной фотосессией.
Красавица позировала на кровати в элегантной шелковой пижаме, а также в черном комплекте с кружевом. Чувственные образы подчеркнули стройную фигуру Ангелины и собрали множество восторженных реакций.
«Когда не нужно выбирать между красотой и комфортом», – подписала публикацию Забарная.
Поклонники засыпали девушку комплиментами: «Ангелиночка, ты космичнее космоса, такая красавица», «Невероятная! Как красиво», «Роскошная» и так далее.
Публикация Ангелины собрала более 1,7 тысячи лайков всего за первые два дня.
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