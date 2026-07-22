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Чемпионат мира
22 июля 2026, 22:47 | Обновлено 22 июля 2026, 23:25
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Йожеф САБО: «Это преступление против футбола»

Известный специалист выступил против расширения количества участников чемпионата мира

22 июля 2026, 22:47 | Обновлено 22 июля 2026, 23:25
1027
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Йожеф САБО: «Это преступление против футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании по футболу
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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал инициативу Международной федерации футбола (ФИФА), которая планирует увеличить количество участников ЧМ-2030 до 64 команд.

«Нынешний мундиаль показал, что увеличение с 32 до 48 команд ухудшило уровень футбола. Групповая стадия была скучной и неинтересной. На ЧМ приехали сборные, которые только защищались и выбивали мяч подальше от своих ворот и даже не пробовали контратаковать.

Настоящий футбол начался на стадии плей-офф. Поэтому расширение чемпионата мира – это преступление против футбола. Напротив, нужно снизить количество команд до 32.

По-моему, мундиаль расширяют из-за денег, ведь чем больше команд, тем больше прибыли. Нынешний турнир показал, что трибуны в США, Канаде и Мексике были заполнены.

Поэтому это значит, что ФИФА заработала неплохие деньги. Так почему бы не продолжать в том же духе? В ущерб футболу», – остался недоволен Сабо.

В воскресенье, 19 июля, состоялся финал чемпионата мира, где сборная Испании одолела Аргентину со счетом 1:0. Участниками турнира в США, Канаде и Мексике стали 48 команд.

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ЧМ-2030 по футболу ФИФА Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник: Expres Online
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Категорично не згоден з Метром. Чемпіонат був цікавим, повні стадіони людей, свято футболу.
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