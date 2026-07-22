Йожеф САБО: «Это преступление против футбола»
Известный специалист выступил против расширения количества участников чемпионата мира
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал инициативу Международной федерации футбола (ФИФА), которая планирует увеличить количество участников ЧМ-2030 до 64 команд.
«Нынешний мундиаль показал, что увеличение с 32 до 48 команд ухудшило уровень футбола. Групповая стадия была скучной и неинтересной. На ЧМ приехали сборные, которые только защищались и выбивали мяч подальше от своих ворот и даже не пробовали контратаковать.
Настоящий футбол начался на стадии плей-офф. Поэтому расширение чемпионата мира – это преступление против футбола. Напротив, нужно снизить количество команд до 32.
По-моему, мундиаль расширяют из-за денег, ведь чем больше команд, тем больше прибыли. Нынешний турнир показал, что трибуны в США, Канаде и Мексике были заполнены.
Поэтому это значит, что ФИФА заработала неплохие деньги. Так почему бы не продолжать в том же духе? В ущерб футболу», – остался недоволен Сабо.
В воскресенье, 19 июля, состоялся финал чемпионата мира, где сборная Испании одолела Аргентину со счетом 1:0. Участниками турнира в США, Канаде и Мексике стали 48 команд.
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