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Испания
22 июля 2026, 16:59 | Обновлено 22 июля 2026, 17:12
318
0

Он остается. Реал и Барса могут забыть о желанном игроке

Агент Алессандро Бастон дал четкий сигнал

22 июля 2026, 16:59 | Обновлено 22 июля 2026, 17:12
318
0
Он остается. Реал и Барса могут забыть о желанном игроке
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони
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Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони продолжит выступать за итальянский гранд на фоне трансферных слухов.

Агент игрока Туллио Тинти опроверг новости о переходе Алессандро в «Реал» или «Барселону», с которыми часто связывают футболиста.

По словам Тинти, контракт Бастони с «Интером» рассчитан еще на два года, и футболист намерен отработать его до конца.

«Я и мои игроки обычно уважаем контракты. У Бастони остается еще два года по контракту, он влюблен в «Интер». Он не думает о переходе в другой клуб. Если есть два заинтересованных клуба, возможно, кто-то из них и начнет переговоры.

Но на сегодняшний день все эти разговоры недостаточны для серьезного трансферного процесса. Думал ли он о том, чтобы покинуть Италию? Не думаю, разве что я сам об этом думал. У него есть характер. В жизни бывают как хорошие, так и плохие моменты, но он смог достойно из этого выйти», – сказал Тинти.

Ранее сообщалось, что «Интер» дал согласие на переход Бастони в «Реал» за 60 миллионов евро.

Алессандро присоединился к «Интеру» летом 2017 года, однако еще сезон провел в аренде в «Аталанте». Затем его ждала еще одна аренда – на этот раз в «Парму», и только в сезоне 2019/20 он получил свой шанс в составе «змей».

В составе «Интера» Бастони отыграл 298 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал 30 голевых передач.

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Алессандро Бастони Реал Мадрид Интер Милан трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Sky Sport Italia
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