Реал оформит трансфер чемпиона Италии, который оценивается в 60 млн евро
Итальянский «Интер» дал согласие на переговоры Алессандро Бастони с королевским клубом
Защитник миланского «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило авторитетное издание AS.
В услугах 27-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который намерен укрепить линию обороны по просьбе главного тренера Жозе Моуриньо.
Итальянец уже сообщил клубу о своем желании покинуть Серию А и получил разрешение на проведения переговоров с королевским клубом. Трансфер защитника позволит «Интеру» заработать 60 миллионов евро.
Сообщается, что «сливочные» давно имеют тесные отношения с миланским клубом, поэтому с переходом Бастони не возникнет никаких проблем. Однако, чтобы не сорвать трансфер, стороны решили действовать без привлечения лишнего внимания.
В прошлом сезоне защитник провел 40 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт итальянца истекает в июне 2028 года.
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