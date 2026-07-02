Реал оформит трансфер чемпиона Италии, который оценивается в 60 млн евро

Защитник миланского «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило авторитетное издание AS.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который намерен укрепить линию обороны по просьбе главного тренера Жозе Моуриньо.

Итальянец уже сообщил клубу о своем желании покинуть Серию А и получил разрешение на проведения переговоров с королевским клубом. Трансфер защитника позволит «Интеру» заработать 60 миллионов евро.

Сообщается, что «сливочные» давно имеют тесные отношения с миланским клубом, поэтому с переходом Бастони не возникнет никаких проблем. Однако, чтобы не сорвать трансфер, стороны решили действовать без привлечения лишнего внимания.

В прошлом сезоне защитник провел 40 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт итальянца истекает в июне 2028 года.