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  4. Реал оформит трансфер чемпиона Италии, который оценивается в 60 млн евро
Испания
02 июля 2026, 13:44 |
1476
0

Реал оформит трансфер чемпиона Италии, который оценивается в 60 млн евро

Итальянский «Интер» дал согласие на переговоры Алессандро Бастони с королевским клубом

02 июля 2026, 13:44 |
1476
0
Реал оформит трансфер чемпиона Италии, который оценивается в 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони
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Защитник миланского «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони сменит клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило авторитетное издание AS.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который намерен укрепить линию обороны по просьбе главного тренера Жозе Моуриньо.

Итальянец уже сообщил клубу о своем желании покинуть Серию А и получил разрешение на проведения переговоров с королевским клубом. Трансфер защитника позволит «Интеру» заработать 60 миллионов евро.

Сообщается, что «сливочные» давно имеют тесные отношения с миланским клубом, поэтому с переходом Бастони не возникнет никаких проблем. Однако, чтобы не сорвать трансфер, стороны решили действовать без привлечения лишнего внимания.

В прошлом сезоне защитник провел 40 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт итальянца истекает в июне 2028 года.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Интер Милан Алессандро Бастони трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: AS
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