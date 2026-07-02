Реал предложил Манчестер Сити подписать игрока, который не нужен Моуриньо

Мадридский «Реал» решил отказаться от услуг полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинги, который не входит в планы главного тренера Жозе Моуриньо.

Испанский клуб пытается найти клуб, который согласится оформить полноценный трансфер 23-летнего футболиста. Об этом сообщило авторитетное издание Marca.

«Сливочные» обратились к английскому «Манчестер Сити» – «горожане» давно ищут игрока, который сможет усилить центр поля и позитивно оценили возможный приход Эдуардо.

Представитель Английской Премьер-лиги в ближайшее время намерен обсудить с «Реалом» все детали будущего трансфера. Моуриньо уже сообщил, что не рассчитывает на француза.

В прошлом сезоне Камавинга провел 43 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро.