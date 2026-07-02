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  4. Реал предложил Манчестер Сити подписать игрока, который не нужен Моуриньо
Испания
02 июля 2026, 10:22 |
412
0

Реал предложил Манчестер Сити подписать игрока, который не нужен Моуриньо

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга должен покинуть королевский клуб

02 июля 2026, 10:22 |
412
0
Реал предложил Манчестер Сити подписать игрока, который не нужен Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга
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Мадридский «Реал» решил отказаться от услуг полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинги, который не входит в планы главного тренера Жозе Моуриньо.

Испанский клуб пытается найти клуб, который согласится оформить полноценный трансфер 23-летнего футболиста. Об этом сообщило авторитетное издание Marca.

«Сливочные» обратились к английскому «Манчестер Сити» – «горожане» давно ищут игрока, который сможет усилить центр поля и позитивно оценили возможный приход Эдуардо.

Представитель Английской Премьер-лиги в ближайшее время намерен обсудить с «Реалом» все детали будущего трансфера. Моуриньо уже сообщил, что не рассчитывает на француза.

В прошлом сезоне Камавинга провел 43 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро.

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Реал Мадрид Эдуардо Камавинга Жозе Моуриньо Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Marca
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