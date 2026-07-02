Реал предложил Манчестер Сити подписать игрока, который не нужен Моуриньо
Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга должен покинуть королевский клуб
Мадридский «Реал» решил отказаться от услуг полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинги, который не входит в планы главного тренера Жозе Моуриньо.
Испанский клуб пытается найти клуб, который согласится оформить полноценный трансфер 23-летнего футболиста. Об этом сообщило авторитетное издание Marca.
«Сливочные» обратились к английскому «Манчестер Сити» – «горожане» давно ищут игрока, который сможет усилить центр поля и позитивно оценили возможный приход Эдуардо.
Представитель Английской Премьер-лиги в ближайшее время намерен обсудить с «Реалом» все детали будущего трансфера. Моуриньо уже сообщил, что не рассчитывает на француза.
В прошлом сезоне Камавинга провел 43 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость полузащитника составляет 50 миллионов евро.
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