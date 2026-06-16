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Испания
16 июня 2026, 09:41 |
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Жозе Моуриньо выбрал игроков, которые не нужны тренеру и покинут Реал

Под угрозой – Фран Гарсия, Асенсио, Камавинга, Себальос, Родриго, Мастантуоно и Гонсало Гарсия

16 июня 2026, 09:41 |
1190
0
Жозе Моуриньо выбрал игроков, которые не нужны тренеру и покинут Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке и уже подписал четырех игроков – в чемпионат Испании переберутся Марк Кукурелья, Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис и Бернарду Силва.

После усиления состава главный тренер королевского клуба Жозе Моуриньо попросил руководство избавиться от тех футболистов, которые не входят в его планы на новый сезон.

По информации источника, «сливочные» готовы рассмотреть предложения о трансферах защитников Рауля Асенсио и Франа Гарсии, полузащитников Дани Себальоса и Эдуардо Камавинга, вингеров Франко Мастантуоно и Родриго.

«Реал» также намерен найти новый клуб для нападающего Гонсало Гарсии, которого оценивают в 60 миллионов евро. В услугах испанца заинтересованы «Комо» и «Боруссия» Дортмунд.

Уже в ближайшее время королевский клуб сможет заработать 15 миллионов евро за трансфер 22-летнего вингера Виктора Муньоза из «Осасуны» в «Ньюкасл».

Переход игрока сборной Испании обойдется английскому клубу в 30 миллионов – «Реал» владеет 50% прав на талантливого игрока.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Фран Гарсия Рауль Асенсио Эдуардо Камавинга Дани Себальос Родриго Гоес Франко Мастантуоно Гонсало Гарсия Осасуна Ньюкасл трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Footmercato
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