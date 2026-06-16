Жозе Моуриньо выбрал игроков, которые не нужны тренеру и покинут Реал

Мадридский «Реал» продолжает активную работу на трансферном рынке и уже подписал четырех игроков – в чемпионат Испании переберутся Марк Кукурелья, Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис и Бернарду Силва.

После усиления состава главный тренер королевского клуба Жозе Моуриньо попросил руководство избавиться от тех футболистов, которые не входят в его планы на новый сезон.

По информации источника, «сливочные» готовы рассмотреть предложения о трансферах защитников Рауля Асенсио и Франа Гарсии, полузащитников Дани Себальоса и Эдуардо Камавинга, вингеров Франко Мастантуоно и Родриго.

«Реал» также намерен найти новый клуб для нападающего Гонсало Гарсии, которого оценивают в 60 миллионов евро. В услугах испанца заинтересованы «Комо» и «Боруссия» Дортмунд.

Уже в ближайшее время королевский клуб сможет заработать 15 миллионов евро за трансфер 22-летнего вингера Виктора Муньоза из «Осасуны» в «Ньюкасл».

Переход игрока сборной Испании обойдется английскому клубу в 30 миллионов – «Реал» владеет 50% прав на талантливого игрока.