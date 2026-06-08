Романо подтвердил. Реал в ближайшее время объявит о трансфере двух игроков
К команде присоединятся Ибраима Конате и Дензел Дюмфрис
«Реал» в ближайшее время объявит о подписании французского защитника Ибраимы Конате и нидерландского фулбека «Интера» Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, экс-игрок «Ливерпуля» присоединится к команде в качестве свободного агента, а за игрока итальянского гранда заплатят 20 миллионов евро.
Также «Реал» продлит соглашение с немецким защитником Антонио Рюдигером: действующий контракт истекает 30 июня, а новый будет рассчитан до конца сезона 2026/27.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит самый дорогой трансфер в истории футбола.
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