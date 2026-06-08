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  4. Романо подтвердил. Реал в ближайшее время объявит о трансфере двух игроков
Испания
08 июня 2026, 14:20 | Обновлено 08 июня 2026, 14:47
1018
0

Романо подтвердил. Реал в ближайшее время объявит о трансфере двух игроков

К команде присоединятся Ибраима Конате и Дензел Дюмфрис

08 июня 2026, 14:20 | Обновлено 08 июня 2026, 14:47
1018
0
Романо подтвердил. Реал в ближайшее время объявит о трансфере двух игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал
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«Реал» в ближайшее время объявит о подписании французского защитника Ибраимы Конате и нидерландского фулбека «Интера» Дензела Дюмфриса. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, экс-игрок «Ливерпуля» присоединится к команде в качестве свободного агента, а за игрока итальянского гранда заплатят 20 миллионов евро.

Также «Реал» продлит соглашение с немецким защитником Антонио Рюдигером: действующий контракт истекает 30 июня, а новый будет рассчитан до конца сезона 2026/27.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит самый дорогой трансфер в истории футбола.

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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