Расизм и оскорбления. УЕФА наказал Университатю за матч с Динамо

«Университатя» Клуж была наказана дисциплинарным органом УЕФА за ответный матч против «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги Европы 2026/27.

Обвинения касались поведения фанатов «Университати», которые пытались помешать киевлянам на стадионе в Клуже.

УЕФА подтвердил факт расистских оскорблений, дискриминационного поведения и непристойных скандирований со стороны болельщиков. Также бросание предметов и использование запрещенных средств — пиротехники и лазера.

Кроме того, были нарушены правила безопасности на стадионе – в частности, из-за блокировки проходов для зрителей.

Напомним, что матч в Клуже завершился вничью, как и встреча в Люблине (0:0). Победителя в дуэли команды определили в серии пенальти, где сильнее оказались киевляне.

Санкции против «Университати» по решению Апелляционного органа: