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Лига Европы
22 июля 2026, 16:46 | Обновлено 22 июля 2026, 17:06
549
0

Расизм и оскорбления. УЕФА наказал Университатю за матч с Динамо

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22 июля 2026, 16:46 | Обновлено 22 июля 2026, 17:06
549
0
Расизм и оскорбления. УЕФА наказал Университатю за матч с Динамо
ФК Динамо Киев
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«Университатя» Клуж была наказана дисциплинарным органом УЕФА за ответный матч против «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги Европы 2026/27.

Обвинения касались поведения фанатов «Университати», которые пытались помешать киевлянам на стадионе в Клуже.

УЕФА подтвердил факт расистских оскорблений, дискриминационного поведения и непристойных скандирований со стороны болельщиков. Также бросание предметов и использование запрещенных средств — пиротехники и лазера.

Кроме того, были нарушены правила безопасности на стадионе – в частности, из-за блокировки проходов для зрителей.

Напомним, что матч в Клуже завершился вничью, как и встреча в Люблине (0:0). Победителя в дуэли команды определили в серии пенальти, где сильнее оказались киевляне.

Санкции против «Университати» по решению Апелляционного органа:

  • 15 000 евро и частичное закрытие стадиона на следующий матч «Университати» за расизм и дискриминацию
  • 8 000 евро за блокировку проходов для зрителей
  • 6 000 евро за бросание предметов
  • 10 000 евро за скандирования
  • 8 000 евро за использование лазера
  • 12 000 евро за использование пиротехники
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Андрей Витренко Источник: УЕФА
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