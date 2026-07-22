Расизм и оскорбления. УЕФА наказал Университатю за матч с Динамо
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«Университатя» Клуж была наказана дисциплинарным органом УЕФА за ответный матч против «Динамо» в первом раунде квалификации Лиги Европы 2026/27.
Обвинения касались поведения фанатов «Университати», которые пытались помешать киевлянам на стадионе в Клуже.
УЕФА подтвердил факт расистских оскорблений, дискриминационного поведения и непристойных скандирований со стороны болельщиков. Также бросание предметов и использование запрещенных средств — пиротехники и лазера.
Кроме того, были нарушены правила безопасности на стадионе – в частности, из-за блокировки проходов для зрителей.
Напомним, что матч в Клуже завершился вничью, как и встреча в Люблине (0:0). Победителя в дуэли команды определили в серии пенальти, где сильнее оказались киевляне.
Санкции против «Университати» по решению Апелляционного органа:
- 15 000 евро и частичное закрытие стадиона на следующий матч «Университати» за расизм и дискриминацию
- 8 000 евро за блокировку проходов для зрителей
- 6 000 евро за бросание предметов
- 10 000 евро за скандирования
- 8 000 евро за использование лазера
- 12 000 евро за использование пиротехники
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