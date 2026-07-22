В споре континентов на мундиале верх взяли европейцы

На полях чемпионата мира-2026 в 92 матчах из 104 противостояли друг другу команды разных континентов. Наилучший результат в межконтинентальных разборках показали европейцы. Уступив немного своим главным оппонентам южноамериканцам, они вчистую переиграли представителей Азии, Африки, Океании и Северной и Центральной Америки. Что касается команд из Южной Америки, то они впервые в истории были биты североамериканцами, которые показали третий результат в споре континентов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ