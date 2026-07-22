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Чемпионат мира
22 июля 2026, 14:35 | Обновлено 22 июля 2026, 14:57
254
0

В споре континентов на мундиале верх взяли европейцы

Южноамериканцы впервые в истории уступили североамериканцам

22 июля 2026, 14:35 | Обновлено 22 июля 2026, 14:57
254
0
В споре континентов на мундиале верх взяли европейцы
Getty Images/Global Images Ukraine
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На полях чемпионата мира-2026 в 92 матчах из 104 противостояли друг другу команды разных континентов. Наилучший результат в межконтинентальных разборках показали европейцы. Уступив немного своим главным оппонентам южноамериканцам, они вчистую переиграли представителей Азии, Африки, Океании и Северной и Центральной Америки. Что касается команд из Южной Америки, то они впервые в истории были биты североамериканцами, которые показали третий результат в споре континентов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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