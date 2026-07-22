Изгнанник Реала получил интересный вариант. Его хочет гранд АПЛ
«Манчестер Юнайтед» следит за Эдаурдо Камавингой
Мадридский «Реал» получил именитого покупателя на французского полузащитника Эдуардо Камавингу, от которого «сливочные» хотят избавиться.
По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед» из Англии.
«Дьяволы» пока не предпринимали никаких шагов по трансферу, однако они следят за футболистом.
Контракт Эдуардо с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года, но мадридцы готовы отдать француза уже этим летом.
«Сливочные» хотят продать Камавингу с момента его провала в Лиге чемпионов, когда его ошибка привела к вылету клуба. С тех пор мадридцы уже выставили на него ценник и ищут ему новый клуб.
За пять лет в «Реале» француз принял участие в 223 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 11 ассистов.
#ManchesterUnited have shown interest in #RealMadrid’s midfielder Eduardo #Camavinga, who is no longer untouchable for Blancos. #transfers #MUFC #mutd— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2026
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