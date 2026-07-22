Изгнанник Реала получил интересный вариант. Его хочет гранд АПЛ

Мадридский «Реал» получил именитого покупателя на французского полузащитника Эдуардо Камавингу, от которого «сливочные» хотят избавиться.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед» из Англии.

«Дьяволы» пока не предпринимали никаких шагов по трансферу, однако они следят за футболистом.

Контракт Эдуардо с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года, но мадридцы готовы отдать француза уже этим летом.

«Сливочные» хотят продать Камавингу с момента его провала в Лиге чемпионов, когда его ошибка привела к вылету клуба. С тех пор мадридцы уже выставили на него ценник и ищут ему новый клуб.

За пять лет в «Реале» француз принял участие в 223 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 11 ассистов.