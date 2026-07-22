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Испания
22 июля 2026, 14:58 | Обновлено 22 июля 2026, 15:01
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Реал отпустит талантливого вингера, который не входит в планы Моуриньо

Мадридцы настроены отдать Франка Мастантуоно в аренду

22 июля 2026, 14:58 | Обновлено 22 июля 2026, 15:01
720
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Реал отпустит талантливого вингера, который не входит в планы Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно
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Руководство мадридского «Реала» намерено отпустить 18-летнего вингера Франко Мастантуоно.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» рассматривают вариант с арендой Франко в другой клуб.

Мадридцы хотят повторить историю Эндрика, которого отдали в аренду в «Лион», где он раскрылся по-новому.

Аренда Мастантуоно не будет иметь опции выкупа контракта. Попрощаться с вингером «Реал» планирует уже этим летом.

За развитием событий следят пять клубов из Испании, также интерес к Франко проявляют иностранные клубы.

Ранее новый тренер Жозе Моуриньо составил список ненужных игроков, среди которых присутствовал Мастантуоно.

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Франко Мастантуоно Фабрицио Романо трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги аренда игрока Жозе Моуриньо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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