Реал отпустит талантливого вингера, который не входит в планы Моуриньо

Руководство мадридского «Реала» намерено отпустить 18-летнего вингера Франко Мастантуоно.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» рассматривают вариант с арендой Франко в другой клуб.

Мадридцы хотят повторить историю Эндрика, которого отдали в аренду в «Лион», где он раскрылся по-новому.

Аренда Мастантуоно не будет иметь опции выкупа контракта. Попрощаться с вингером «Реал» планирует уже этим летом.

За развитием событий следят пять клубов из Испании, также интерес к Франко проявляют иностранные клубы.

Ранее новый тренер Жозе Моуриньо составил список ненужных игроков, среди которых присутствовал Мастантуоно.