Реал отпустит талантливого вингера, который не входит в планы Моуриньо
Мадридцы настроены отдать Франка Мастантуоно в аренду
Руководство мадридского «Реала» намерено отпустить 18-летнего вингера Франко Мастантуоно.
По словам инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» рассматривают вариант с арендой Франко в другой клуб.
Мадридцы хотят повторить историю Эндрика, которого отдали в аренду в «Лион», где он раскрылся по-новому.
Аренда Мастантуоно не будет иметь опции выкупа контракта. Попрощаться с вингером «Реал» планирует уже этим летом.
За развитием событий следят пять клубов из Испании, также интерес к Франко проявляют иностранные клубы.
Ранее новый тренер Жозе Моуриньо составил список ненужных игроков, среди которых присутствовал Мастантуоно.
🚨🇦🇷 Real Madrid are ready to give the green light to Franco Mastantuono’s exit on loan this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026
No buy option clause; straight loan as Mastantuono seen in similar position as Endrick in January.
More than 5 clubs in Spain and abroad, on it.
🎥 https://t.co/u1nM8kA5mK pic.twitter.com/wS16COrbw3
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