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Англия
22 июля 2026, 14:23 | Обновлено 22 июля 2026, 14:38
683
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продал форварда за 11,7 миллиона евро

Уилл Ланкшир стал футболистом «Мидлсбро»

22 июля 2026, 14:23 | Обновлено 22 июля 2026, 14:38
683
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продал форварда за 11,7 миллиона евро
ФК Мидлсбро. Уилл Ланкшир
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«Тоттенхэм» официально отпустил 21-летнего нападающего Уилла Ланкшира в клуб Чемпионшипа – «Мидлсбро».

По информации портала Transfermarkt, переход Ланкшира обошелся «Мидлсбро» в 11,7 миллиона евро.

Контракт молодого футболиста с «Мидлсбро» рассчитан на пять сезонов – до 2031 года.

«Проект здесь меня действительно захватывает. Не могу дождаться, когда начну работу, стану частью этого пути и верну клуб туда, где он и должен быть.

Я чувствую, что сейчас лучший момент в моей карьере. Я готов сразу взяться за дело и помогать клубу», – сказал Ланкшир.

Уилл перешел в академию «Тоттенхэма» летом 2022 года, но дебютировать за основу смог только в сезоне 2025/26. За «шпор» нападающий отыграл шесть матчей и забил один мяч.

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Мидлсбро Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип
Андрей Витренко Источник: ФК Мидлсбро
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