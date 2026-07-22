ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм продал форварда за 11,7 миллиона евро
Уилл Ланкшир стал футболистом «Мидлсбро»
«Тоттенхэм» официально отпустил 21-летнего нападающего Уилла Ланкшира в клуб Чемпионшипа – «Мидлсбро».
По информации портала Transfermarkt, переход Ланкшира обошелся «Мидлсбро» в 11,7 миллиона евро.
Контракт молодого футболиста с «Мидлсбро» рассчитан на пять сезонов – до 2031 года.
«Проект здесь меня действительно захватывает. Не могу дождаться, когда начну работу, стану частью этого пути и верну клуб туда, где он и должен быть.
Я чувствую, что сейчас лучший момент в моей карьере. Я готов сразу взяться за дело и помогать клубу», – сказал Ланкшир.
Уилл перешел в академию «Тоттенхэма» летом 2022 года, но дебютировать за основу смог только в сезоне 2025/26. За «шпор» нападающий отыграл шесть матчей и забил один мяч.
Welcome to Boro, Will Lankshear 👊 pic.twitter.com/ZGQqTiKOa5— Middlesbrough FC (@Boro) July 22, 2026
How you feeling about that one, Boro fans ⤵️ pic.twitter.com/55OYH5qjgs— Middlesbrough FC (@Boro) July 22, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Морган Роджерс покинул Астон Виллу
Товарищеский матч в Словении против хорватского клуба завершился миром