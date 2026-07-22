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  4. Неймар возмутил болельщиков своей наглой выходкой после провального ЧМ-2026
Бразилия
22 июля 2026, 14:28 |
1100
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Неймар возмутил болельщиков своей наглой выходкой после провального ЧМ-2026

Бразилец пропустил важный матч ради игры в покер

22 июля 2026, 14:28 |
1100
1 Comments
Неймар возмутил болельщиков своей наглой выходкой после провального ЧМ-2026
Скриншот из видео. Неймар
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34-летний нападающий «Сантоса» Неймар оказался в эпицентре нового скандала в Бразилии.

После вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, что стало худшим результатом команды за последние 36 лет, Неймар вернулся домой и присоединился к составу «Сантоса» в разгар сезона. Однако на очередной выездной матч команды в Венесуэле в рамках Копа Судамерикана футболист ехать не стал, мотивируя это желанием восстановить свои физические кондиции дома.

В тот же день местные журналисты опубликовали видео с покерного турнира в Сан-Паулу, где Неймар весело проводит время. Эта ситуация вызвала резкую критику со стороны болельщиков, которые выражают возмущение его выбором приоритетов в разгар сезона.

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Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу чемпионат Бразилии по футболу Сантос Копа Судамерикана
Андрей Плыгун Источник: Globo Esporte
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Комментарии 1
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Ось так цей неймовірно обдарований спортсмен, геній дріблінгу і пасу, так бездарно профукав потенційно велику карʼєру. Ті, хто там каже про егоїзм Роналду чи зверхність Мессі, мають зрозуміти, що саме захмарне честолюбство і бажання у всьому бути першим і сформували тих 2 найвеличніших зірок, і саме такого злого абсолютного честолюбства і забракувало Неймару. Поки Мессі з Роналду пахали, він весело проводив час. Ну і ось результат.
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