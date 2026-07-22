Неймар возмутил болельщиков своей наглой выходкой после провального ЧМ-2026

34-летний нападающий «Сантоса» Неймар оказался в эпицентре нового скандала в Бразилии.

После вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала, что стало худшим результатом команды за последние 36 лет, Неймар вернулся домой и присоединился к составу «Сантоса» в разгар сезона. Однако на очередной выездной матч команды в Венесуэле в рамках Копа Судамерикана футболист ехать не стал, мотивируя это желанием восстановить свои физические кондиции дома.

В тот же день местные журналисты опубликовали видео с покерного турнира в Сан-Паулу, где Неймар весело проводит время. Эта ситуация вызвала резкую критику со стороны болельщиков, которые выражают возмущение его выбором приоритетов в разгар сезона.