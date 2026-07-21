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Чемпионат мира
21 июля 2026, 18:11 | Обновлено 21 июля 2026, 18:27
1970
2

«Пора уходить». Легенда сборной Аргентины готов покинуть команду после ЧМ

Эмилиано Мартинес готов завершить карьеру в сборной

21 июля 2026, 18:11 | Обновлено 21 июля 2026, 18:27
1970
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«Пора уходить». Легенда сборной Аргентины готов покинуть команду после ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что готов к завершению карьеры в национальной команде после поражения от Испании в финале ЧМ-2026.

«Я мечтал о том, чтобы снова привезти Кубок мира в Аргентину. Тяжело выразить эту боль. Нужно многое обдумать и понять, не пора ли уйти из сборной».

«Мне жаль, что все так вышло. Я очень старался, чтобы помочь своей сборной и всей Аргентине», – сказал Мартинес.

33-летний кипер был основным вратарем Аргентины на победном ЧМ-2022, на ЧМ-2026 и на двух победных Копа Америка.

Мартинес был признан лучшим вратарем ЧМ-2022, а также признавался лучшим вратарем мира в 2023 и 2024 годах.

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Эмилиано Мартинес сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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Чого ото квапитись? Років до 40 можна грати. Не нападник жеж.
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Другий пішов, у збірній Аргентини печалька в нападі і на воротах буде
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