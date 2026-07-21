«Пора уходить». Легенда сборной Аргентины готов покинуть команду после ЧМ
Эмилиано Мартинес готов завершить карьеру в сборной
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что готов к завершению карьеры в национальной команде после поражения от Испании в финале ЧМ-2026.
«Я мечтал о том, чтобы снова привезти Кубок мира в Аргентину. Тяжело выразить эту боль. Нужно многое обдумать и понять, не пора ли уйти из сборной».
«Мне жаль, что все так вышло. Я очень старался, чтобы помочь своей сборной и всей Аргентине», – сказал Мартинес.
33-летний кипер был основным вратарем Аргентины на победном ЧМ-2022, на ЧМ-2026 и на двух победных Копа Америка.
Мартинес был признан лучшим вратарем ЧМ-2022, а также признавался лучшим вратарем мира в 2023 и 2024 годах.
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