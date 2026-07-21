«Пора уходить». Легенда сборной Аргентины готов покинуть команду после ЧМ

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что готов к завершению карьеры в национальной команде после поражения от Испании в финале ЧМ-2026.

«Я мечтал о том, чтобы снова привезти Кубок мира в Аргентину. Тяжело выразить эту боль. Нужно многое обдумать и понять, не пора ли уйти из сборной».

«Мне жаль, что все так вышло. Я очень старался, чтобы помочь своей сборной и всей Аргентине», – сказал Мартинес.

33-летний кипер был основным вратарем Аргентины на победном ЧМ-2022, на ЧМ-2026 и на двух победных Копа Америка.

Мартинес был признан лучшим вратарем ЧМ-2022, а также признавался лучшим вратарем мира в 2023 и 2024 годах.