Без лексики Руни: о перерывах с Мадонной и с пользой для игроков

30-минутная пауза между 1-м и 2-м таймами финала чемпионата мира содержала в себе выступления мировых поп-звезд и вызвала волну хейта у футбольных людей. Ярче всего высказался Уэйн Руни, назвав произошедшее в промежутке между таймами «дерьмом». Вот те на! Рядовые зрители шоу (впрочем, много ли было таких, ведь цена на билеты зашкаливала?!), тем не менее, вполне положительно восприняли такую ​​новинку, если судить по громким аплодисментам в адрес Мадонны (по обе стороны от нее стояли, к слову, бразильские футбольные легенды Роналдинью и Роналду), Шакиры, Джастина Бибера и др. А как оно, собственно, для футболистов? 30-минутная пауза для самих игроков – это, наверное, нарушение привычного ритма, но одновременно и определенное сохранение сил на продолжение шоу (оно же must go on), не так ли?

Помню, чем были заняты перерывы на наших широтах в разное время. То футбольным фанатам предлагали насладиться легкоатлетическими забегами, то выступлениями группы «Ляпис Трубецкой» (это когда Украина героически побеждала Криштиану Роналду и компанию), то в эпицентре внимания были лотереи с разнообразными призами (от футбольных или волейбольных мячей до автомобилей), а популярная газета «Вечерний Киев» на следующий день после матча публиковала на своих страницах результаты розыгрыша рядом с отчетом об игре, то бурлили какие-то бейсбольные мотивы (в поздние 1980-е). Разную оценку болельщицкого люда получала такая произвольная нефутбольная программа посреди футбольных матчей: то фаны вполне одобрительно воспринимали такое ответвление в игре (собственно, более чем 90-тысячная аудитория в Киеве во время лотерейных розыгрышей в 1987-м на рядовых календарных матчах – не только дань игре динамовцев в сезоне предыдущем и надеждам на завоевание Кубка чемпионов, но и жажда мгновенной пересадки рядового совка с общественного транспорта на собственную машину, чем далеко-далеко не каждый мог похвастать в эпоху развитого социализма в наших краях), то давали жару организаторам за вопиющую нецелесообразность. В любом случае, определенная реакция имела место.

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакира

Этот мундиаль вообще был щедроват на паузы: гидратационные стали его фирменным знаком, а музыкальная во время финала подчеркнула, сказал бы, американистость того шоу. Но хочу поделиться своим мнением по поводу другой паузы – между 2-м таймом основного времени и 1-м таймом дополнительного в плей-офф в случае паритета в 90-минутье. По-моему, мизер этого перерыва, существующий сейчас, отнюдь не способствует полноте сил участников футбольного действа. Почему бы не сделать этот перерыв так же 15-минутным, как это обычно бывает между 1-м и 2-м таймами? Ведь после двух 45-минуток соперники потратили куда больше сил, чем после одной. И почему они не могут иметь право на 15-минутную передышку? Такая пауза вполне может помочь если и не полноценному, то по крайней мере приемлемому восстановлению и большему темпу игры в дополнительные 30 минут. Здесь футбол вполне может последовать примеру хоккея. В то же время правило «золотого гола», органичное для хоккея, для футбола все же неприемлемо. Ну а поклонникам коммерциализации 15-минутное межигровое время принесет рекламные дивиденды. Кроме того, законодательно можно и увеличить до 5-ти минут время передышки между, собственно, дополнительными таймами – так же содействие восстановлению, чего там скрывать.

На мой взгляд, новации, призванные сохранить здоровье игроков, должны рассматриваться в первую очередь. И если уж наметилась тенденция к увеличению коммерческих перерывов, то почему бы и не соединить финансовую составляющую с заботой о бодрости игроков и ярком зрелище в дополнительные 30 минут? Медленные переступы менее интересны, чем многосильное упорство, не правда ли?

Алексей РЫЖКОВ