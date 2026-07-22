Без лексики Руни: о перерывах с Мадонной и с пользой для игроков
Почему бы и не инициировать более долгую передышку во время матчей плей-офф?
30-минутная пауза между 1-м и 2-м таймами финала чемпионата мира содержала в себе выступления мировых поп-звезд и вызвала волну хейта у футбольных людей. Ярче всего высказался Уэйн Руни, назвав произошедшее в промежутке между таймами «дерьмом». Вот те на! Рядовые зрители шоу (впрочем, много ли было таких, ведь цена на билеты зашкаливала?!), тем не менее, вполне положительно восприняли такую новинку, если судить по громким аплодисментам в адрес Мадонны (по обе стороны от нее стояли, к слову, бразильские футбольные легенды Роналдинью и Роналду), Шакиры, Джастина Бибера и др. А как оно, собственно, для футболистов? 30-минутная пауза для самих игроков – это, наверное, нарушение привычного ритма, но одновременно и определенное сохранение сил на продолжение шоу (оно же must go on), не так ли?
Помню, чем были заняты перерывы на наших широтах в разное время. То футбольным фанатам предлагали насладиться легкоатлетическими забегами, то выступлениями группы «Ляпис Трубецкой» (это когда Украина героически побеждала Криштиану Роналду и компанию), то в эпицентре внимания были лотереи с разнообразными призами (от футбольных или волейбольных мячей до автомобилей), а популярная газета «Вечерний Киев» на следующий день после матча публиковала на своих страницах результаты розыгрыша рядом с отчетом об игре, то бурлили какие-то бейсбольные мотивы (в поздние 1980-е). Разную оценку болельщицкого люда получала такая произвольная нефутбольная программа посреди футбольных матчей: то фаны вполне одобрительно воспринимали такое ответвление в игре (собственно, более чем 90-тысячная аудитория в Киеве во время лотерейных розыгрышей в 1987-м на рядовых календарных матчах – не только дань игре динамовцев в сезоне предыдущем и надеждам на завоевание Кубка чемпионов, но и жажда мгновенной пересадки рядового совка с общественного транспорта на собственную машину, чем далеко-далеко не каждый мог похвастать в эпоху развитого социализма в наших краях), то давали жару организаторам за вопиющую нецелесообразность. В любом случае, определенная реакция имела место.
Этот мундиаль вообще был щедроват на паузы: гидратационные стали его фирменным знаком, а музыкальная во время финала подчеркнула, сказал бы, американистость того шоу. Но хочу поделиться своим мнением по поводу другой паузы – между 2-м таймом основного времени и 1-м таймом дополнительного в плей-офф в случае паритета в 90-минутье. По-моему, мизер этого перерыва, существующий сейчас, отнюдь не способствует полноте сил участников футбольного действа. Почему бы не сделать этот перерыв так же 15-минутным, как это обычно бывает между 1-м и 2-м таймами? Ведь после двух 45-минуток соперники потратили куда больше сил, чем после одной. И почему они не могут иметь право на 15-минутную передышку? Такая пауза вполне может помочь если и не полноценному, то по крайней мере приемлемому восстановлению и большему темпу игры в дополнительные 30 минут. Здесь футбол вполне может последовать примеру хоккея. В то же время правило «золотого гола», органичное для хоккея, для футбола все же неприемлемо. Ну а поклонникам коммерциализации 15-минутное межигровое время принесет рекламные дивиденды. Кроме того, законодательно можно и увеличить до 5-ти минут время передышки между, собственно, дополнительными таймами – так же содействие восстановлению, чего там скрывать.
На мой взгляд, новации, призванные сохранить здоровье игроков, должны рассматриваться в первую очередь. И если уж наметилась тенденция к увеличению коммерческих перерывов, то почему бы и не соединить финансовую составляющую с заботой о бодрости игроков и ярком зрелище в дополнительные 30 минут? Медленные переступы менее интересны, чем многосильное упорство, не правда ли?
Алексей РЫЖКОВ
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