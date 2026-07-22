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Испания
22 июля 2026, 13:45 | Обновлено 22 июля 2026, 13:47
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0

Сборная Испании определилась с тренером после победы на ЧМ-2026

Де ла Фуэнте получит новый контракт

22 июля 2026, 13:45 | Обновлено 22 июля 2026, 13:47
410
0
Сборная Испании определилась с тренером после победы на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте продолжит работу во главе «Фурия Роха» после победы на ЧМ-2026.

Сообщается, что руководство Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) планирует начать переговоры с главным тренером национальной сборной о продлении контракта. В Испании уверены, что именно Де ла Фуэнте должен готовить команду к ЧМ-2030.

Действующий договор с 65-летним специалистом рассчитан до завершения Евро-2028. Новый контракт будет не только более длительным, но и с улучшенными финансовыми условиями.

Луис де ла Фуэнте работает со сборной Испании с декабря 2022 года. Помимо победы на ЧМ-2026, команда выиграла под его руководством Евро-2024.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: AS
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