Пострадавший игрок сборной Испании удивил заявлением о наказании Паредеса

Полузащитник сборной Испании Гави высказался по поводу возможного наказания игроков сборной Аргентины за стычку после финала ЧМ-2026.

Напомним, что полузащитник «Альбиселесте» Леандро Паредес после поражения от «Фурии Роха» (0:1) набросился на Гави и повалил его на газон. Сначала появилась информация об удалении игрока, но впоследствии стало известно, что аргентинец не получил красную карточку. Сам Гави при этом считает, что Паредес не должен быть наказан за своё поведение.