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  4. Пострадавший игрок сборной Испании удивил заявлением о наказании Паредеса
Чемпионат мира
22 июля 2026, 11:47 |
1167
4

Пострадавший игрок сборной Испании удивил заявлением о наказании Паредеса

Гави выступил против дисквалификации аргентинцев

22 июля 2026, 11:47 |
1167
4 Comments
Пострадавший игрок сборной Испании удивил заявлением о наказании Паредеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Паредес толкает Гави
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Полузащитник сборной Испании Гави высказался по поводу возможного наказания игроков сборной Аргентины за стычку после финала ЧМ-2026.

Напомним, что полузащитник «Альбиселесте» Леандро Паредес после поражения от «Фурии Роха» (0:1) набросился на Гави и повалил его на газон. Сначала появилась информация об удалении игрока, но впоследствии стало известно, что аргентинец не получил красную карточку. Сам Гави при этом считает, что Паредес не должен быть наказан за своё поведение.

«Нет, нет, я не думаю, что их нужно дисквалифицировать... Я понимаю, что это не создает хороший образ для детей, но у футбола всегда была более агрессивная сторона. Я считаю, что всё, что произошло, – это часть футбола. Так было в игре и всегда будет», – сказал он.

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Гави Леандро Паредес сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу дисквалификация
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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Комментарии 4
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Добряк
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+3
Достойна відповідь!
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+2
Ну и дурак. Такие отбросы как Паредес учет детей только драться на футбольном поле.
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0
Просто он сам ещё тот добряк!
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-1
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