Дарья Снигур – Айла Аксу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Праге
22 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) сыграет матч 1/8 финала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.
Во втором раунде украинка играет против представительницы Турции Айлы Аксу (WTA 216). Встреча начнется в 12:00 по Киеву.
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Счет очных противостояний соперниц – 1:0 в пользу украинки.
Победительница поединка в четвертьфинале сыграет либо с Николой Бартунковой, либо с Ланланой Тараруди.
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