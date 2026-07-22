Дарья Снигур – Айла Аксу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) сыграет матч 1/8 финала на хардовом турнире WTA 250 в Праге, Чехия.

Во втором раунде украинка играет против представительницы Турции Айлы Аксу (WTA 216). Встреча начнется в 12:00 по Киеву.

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Счет очных противостояний соперниц – 1:0 в пользу украинки.

Победительница поединка в четвертьфинале сыграет либо с Николой Бартунковой, либо с Ланланой Тараруди.

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