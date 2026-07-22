Н. Киченок прокомментировала танцы с россиянками на свадьбе Касаткиной

Украинская теннисистка Надежда Киченок вслед за Юлией Стародубцевой дала официальный комментарий по поводу свадьбы Дарьи Касаткиной и видео с танцами с российскими теннисистками.

Видео со свадьбы и танцы под российскую музыку вызвало волну критики в украинском обществе и медиапространстве.

Надежда опубликовала пост в Instagram, в котором написала:

«Этой публикацией хочу высказаться относительно сложившейся ситуации.

Я вижу вашу реакцию и понимаю, почему видео, которое вы увидели, вызвало возмущение и разочарование. Мне действительно жалко и стыдно. Я хочу искренне попросить прощения.

Понимаю, что ответственность за мои действия лежит исключительно на мне.

Это была свадьба моей подруги Дарьи, которая открыто осуждает российскую агрессию против Украины, публично выражает свою позицию и изменила гражданство. Для меня важно, чтобы этот контекст также был известен.

С начала полномасштабного вторжения я помогала нашей стране и нашим военным, продолжаю делать это сейчас и буду делать дальше. Мне больно осознавать, что один мой поступок мог подвергнуть сомнению все, что я делала в течение этих лет, и заставить кого-то усомниться в моей позиции.

Хочу сказать: моя позиция не изменилась. россия является страной-агрессором, а российским спортсменам не место в мировом спорте.

Слава Украине!».