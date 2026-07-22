Динамо выиграло конкуренцию у Шахтера? Футболист подогрел слухи о трансфере

Малийский защитник Бурама Диалло, которого в последнее время активно связывают с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», подогрел слухи о возможном переезде в Украину.

В социальных сетях один из болельщиков оставил сообщение: «Добро пожаловать в «Динамо».

Сам Диалло не оставил это без ответа и кратко написал: «Спасибо».

Ранее сообщалось, что 18-летний центральный защитник находится в сфере интересов «Динамо» и «Шахтера», которые сделали предложения по его трансферу. Кроме того, недавно перспективный малийский футболист проходил просмотр во французском «Монако».