Динамо выиграло конкуренцию у Шахтера? Футболист подогрел слухи о трансфере
Бурама Диалло ответил на слухи о трансфере
Малийский защитник Бурама Диалло, которого в последнее время активно связывают с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», подогрел слухи о возможном переезде в Украину.
В социальных сетях один из болельщиков оставил сообщение: «Добро пожаловать в «Динамо».
Сам Диалло не оставил это без ответа и кратко написал: «Спасибо».
Ранее сообщалось, что 18-летний центральный защитник находится в сфере интересов «Динамо» и «Шахтера», которые сделали предложения по его трансферу. Кроме того, недавно перспективный малийский футболист проходил просмотр во французском «Монако».
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