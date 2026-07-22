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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 22:02 |
1920
5

Динамо выиграло конкуренцию у Шахтера? Футболист подогрел слухи о трансфере

Бурама Диалло ответил на слухи о трансфере

22 июля 2026, 22:02 |
1920
5 Comments
Динамо выиграло конкуренцию у Шахтера? Футболист подогрел слухи о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Бурама Диалло
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Малийский защитник Бурама Диалло, которого в последнее время активно связывают с киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», подогрел слухи о возможном переезде в Украину.

В социальных сетях один из болельщиков оставил сообщение: «Добро пожаловать в «Динамо».

Сам Диалло не оставил это без ответа и кратко написал: «Спасибо».

Ранее сообщалось, что 18-летний центральный защитник находится в сфере интересов «Динамо» и «Шахтера», которые сделали предложения по его трансферу. Кроме того, недавно перспективный малийский футболист проходил просмотр во французском «Монако».

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Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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Просто парень не любит браузил
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+1
Славний козак! За тарілку борща буде грати 
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0
на якій мові розмовляє цей футболіст?
В Малі 13 (!!!) офіційних мов.
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0
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