Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» вступили в борьбу за перспективного центрального защитника Бураму Диалло, который выступает за академию конголезского клуба «Мотема Пембе».

По информации Africafoot, «горняки» уже сделали официальное предложение в размере 314 тысяч евро и готовы подписать с 18-летним футболистом контракт на пять лет. Кроме того, донецкий клуб предложил ежегодно приглашать к себе двух лучших воспитанников академии «Мотема Пембе».

Не остался в стороне и «Динамо». Киевский клуб также направил официальное предложение, оценив трансфер малийского защитника в 270 тысяч евро. «Бело-синие» надеются убедить руководство академии согласиться на переход игрока.

Ранее Диалло находился на просмотре во французском «Монако», однако контракт с ним подписан не был. Также интерес к молодому центральному защитнику проявляли «Ланс», «Брюгге» и житомирское «Полесье».