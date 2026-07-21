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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 20:02 | Обновлено 21 июля 2026, 21:13
3205
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Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба

Бурама Диалло заинтересовал украинских грандов

21 июля 2026, 20:02 | Обновлено 21 июля 2026, 21:13
3205
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Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Getty Images/Global Images Ukraine. Бурама Диалло
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Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» вступили в борьбу за перспективного центрального защитника Бураму Диалло, который выступает за академию конголезского клуба «Мотема Пембе».

По информации Africafoot, «горняки» уже сделали официальное предложение в размере 314 тысяч евро и готовы подписать с 18-летним футболистом контракт на пять лет. Кроме того, донецкий клуб предложил ежегодно приглашать к себе двух лучших воспитанников академии «Мотема Пембе».

Не остался в стороне и «Динамо». Киевский клуб также направил официальное предложение, оценив трансфер малийского защитника в 270 тысяч евро. «Бело-синие» надеются убедить руководство академии согласиться на переход игрока.

Ранее Диалло находился на просмотре во французском «Монако», однако контракт с ним подписан не был. Также интерес к молодому центральному защитнику проявляли «Ланс», «Брюгге» и житомирское «Полесье».

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Дмитрий Олийченко Источник: africafoot.com
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Комментарии 4
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Порівнювати цікавість двох клубів до гравця з війною під час реальної жахливої війни може хіба що якесь недоумкувате 
Та ще й сумніваюсь, що дійсно є та цікавість
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0
Шахтар пʼятий склад збирає, науя? Навіть якщо брати для перепродажу, потрібно чувака десь засвітити і не на одну хвилину і не на один матч. А якщо таких чуваків штук 30 вже назбиралось, то вони шо, по орендам будуть світитись? 
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0
Обменяйте нашего макумбу на эту 
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0
Если поднимутся до 315 тысяч, то подпишут 
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-2
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