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  4. Фабрицио Романо назвал игрока, которого Шахтер мечтает подписать перед ЛЧ
Чемпионат Украины
21 июля 2026, 11:41 |
871
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Фабрицио Романо назвал игрока, которого Шахтер мечтает подписать перед ЛЧ

«Горняки» продвигаются в трансфере Мека

21 июля 2026, 11:41 |
871
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Фабрицио Романо назвал игрока, которого Шахтер мечтает подписать перед ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек
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Донецкий «Шахтер» продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном и ведет активные переговоры о переходе бразильского вингера Габриэля Мека из «Гремио».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже значительно продвинулись в переговорах, а «горняки» настойчиво работают над подписанием перспективного футболиста.

В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Мека 15 матчей (687 минут) и 2 забитых гола. Контракт 18-летнего полузащитника с бразильским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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до п'ятнадцяти не вистачає тільки Мека.
7 сім на полі, 8 в запасі.)))
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