Фабрицио Романо назвал игрока, которого Шахтер мечтает подписать перед ЛЧ
«Горняки» продвигаются в трансфере Мека
Донецкий «Шахтер» продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном и ведет активные переговоры о переходе бразильского вингера Габриэля Мека из «Гремио».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже значительно продвинулись в переговорах, а «горняки» настойчиво работают над подписанием перспективного футболиста.
В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Мека 15 матчей (687 минут) и 2 забитых гола. Контракт 18-летнего полузащитника с бразильским клубом рассчитан до лета 2027 года.
🚨🟠⚫️ Shakhtar Donetsk, progressing in talks to sign Gabriel Mec from Gremio.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Negotiations well underway, Shakhtar work hard on ambitious targets to play UCL. pic.twitter.com/8MhqJOrppi
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