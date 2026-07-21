Фабрицио Романо назвал игрока, которого Шахтер мечтает подписать перед ЛЧ

Донецкий «Шахтер» продолжает работу по укреплению состава перед новым сезоном и ведет активные переговоры о переходе бразильского вингера Габриэля Мека из «Гремио».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже значительно продвинулись в переговорах, а «горняки» настойчиво работают над подписанием перспективного футболиста.

В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Мека 15 матчей (687 минут) и 2 забитых гола. Контракт 18-летнего полузащитника с бразильским клубом рассчитан до лета 2027 года.