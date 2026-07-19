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  4. Шахтер может отказаться от подписания Мека. Источник раскрыл детали
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 10:05 | Обновлено 19 июля 2026, 10:21
868
0

Шахтер может отказаться от подписания Мека. Источник раскрыл детали

Переговоры «горняков» с молодым топ-талантом «Гремио» идут очень непросто

19 июля 2026, 10:05 | Обновлено 19 июля 2026, 10:21
868
0
Шахтер может отказаться от подписания Мека. Источник раскрыл детали
instagram.com/gabriel_mec__
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«Шахтер» полностью согласовал с «Гремио» трансфер 18-летнего атакующего полузащитника Габриэля Мека.

Впрочем, переход все еще находится под вопросом, и ближайшие часы в сделке будут решающими, сообщает журналист Леонардо Мюллер.

По его информации проблема заключается в том, что сторона игрока требует включения в контракт бонусов за проведенные матчи. «Шахтер» с этим полностью согласиться не готов, потому как считает, что уже делает значительную инвестицию в подписание и личный контракт футболиста.

Без соглашения «Шахтер» может отказаться от трансфера и обратить внимание на другую цель, которая уже разведана на бразильском рынке.

Ранее сообщалось, что Габриэль Мек еще не принял предложение «Шахтера».

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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