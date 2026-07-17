Мек еще не принял предложение Шахтера. СМИ назвали причину

Бразильский «Гремио» и украинский «Шахтер» полностью согласовали между собой вопрос трансфера 18-летнего атакующего полузащитника Габриэля Мека.

Вундеркинд «трехцветных» должен обойтись «горнякам» в 12 миллионов евро плюс бонусы, зависящие от результатов выступлений игрока в украинском клубе. Предложение «Шахтера» было единственным конкретным в настоящий момент у «Гремио» и было принято, так как клуб рассматривал возможность продажи игрока.

Впрочем, сам Мек пока еще не принял предложение «Шахтера». Он все еще рассматривает другие возможности в карьере, прежде чем решить, будет ли играть за «горняков». Полузащитник не исключает трансфера в Украину, но ждет других предложений и понимает, что спешить с принятием решения не нужно, поскольку это важный шаг в его карьере.

Также источник опровергает информацию о том, что Габриэль Мек якобы оказывал давление на «Гремио» с тем, чтобы его продали в летнее трансферное окно. Футболист питает привязанность к клубу и ценит тот путь, который он проделал со времен молодежной академии.

Ранее сообщалось, что Мек потребовал от «Шахтера» дополнительную выплату за переезд в Украину в размере 1 миллиона евро.