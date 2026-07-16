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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 22:16 | Обновлено 16 июля 2026, 23:37
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Известный футболист шокировал Шахтер и потребовал дополнительные деньги

Трансфер Мека может сорваться

16 июля 2026, 22:16 | Обновлено 16 июля 2026, 23:37
2828
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Известный футболист шокировал Шахтер и потребовал дополнительные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек
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Переход 18-летнего нападающего «Гремио» Габриэла Мека в донецкий «Шахтер», который был близок к завершению, неожиданно оказался под вопросом.

По информации бразильского журналиста Марко Соузы, в последние часы переговоры зашли в тупик. Несмотря на то, что «Гремио» согласился продать игрока за 12 млн евро, отец и агент футболиста выдвинули требование о дополнительной комиссии в размере 1 млн евро. Такая позиция вызвала недовольство руководства украинского клуба.

Сообщается, что семья футболиста осталась недовольна отношением к игроку в системе «Гремио». По словам отца Мека, сын сталкивался с ненадлежащим обращением еще в академии, а после перехода в первую команду получал меньше шансов проявить себя, чем другие футболисты. Именно это стало одной из причин желания сменить клуб.

Если трансфер все же будет оформлен, Габриэл Мек будет получать в «Шахтере» зарплату в размере около 800 тысяч бразильских реалов (110 тысяч евро) в месяц, а также подписной бонус.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Відомий футболіст? Олійник, ти що, наркоман?
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шліть його нах, чудо ще нічого не показало, а вже йому плати купу бабла
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