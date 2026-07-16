Известный футболист шокировал Шахтер и потребовал дополнительные деньги

Переход 18-летнего нападающего «Гремио» Габриэла Мека в донецкий «Шахтер», который был близок к завершению, неожиданно оказался под вопросом.

По информации бразильского журналиста Марко Соузы, в последние часы переговоры зашли в тупик. Несмотря на то, что «Гремио» согласился продать игрока за 12 млн евро, отец и агент футболиста выдвинули требование о дополнительной комиссии в размере 1 млн евро. Такая позиция вызвала недовольство руководства украинского клуба.

Сообщается, что семья футболиста осталась недовольна отношением к игроку в системе «Гремио». По словам отца Мека, сын сталкивался с ненадлежащим обращением еще в академии, а после перехода в первую команду получал меньше шансов проявить себя, чем другие футболисты. Именно это стало одной из причин желания сменить клуб.

Если трансфер все же будет оформлен, Габриэл Мек будет получать в «Шахтере» зарплату в размере около 800 тысяч бразильских реалов (110 тысяч евро) в месяц, а также подписной бонус.