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Испания
21 июля 2026, 21:10 | Обновлено 21 июля 2026, 21:16
535
0

Альварес сорвал громкий обмен между Атлетико и Арсеналом

«Арсенал» договаривается о трансфере Хулиана Альвареса

21 июля 2026, 21:10 | Обновлено 21 июля 2026, 21:16
535
0
Альварес сорвал громкий обмен между Атлетико и Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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В последние недели «Атлетико» Мадрид достиг соглашения с «Арсеналом» о продаже форварда Хулиана Альвареса за 50 миллионов евро, плюс права на нападающего Виктора Дьекереша.

«Арсенал» никак не может достичь соглашения с Хулианом по личным условиям, так как тот хочет играть только за «Барселону» и требует от «Атлетико» Мадрид сдержать данное обещание отпустить его в столицу Каталонии.

Руководство «матрасников» отклоняет все предложения «Барселоны» и заявляет о готовности отпустить аргентинца только за 500 млн евро.

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Руслан Полищук Источник: The Touchline
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