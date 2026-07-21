Альварес сорвал громкий обмен между Атлетико и Арсеналом

В последние недели «Атлетико» Мадрид достиг соглашения с «Арсеналом» о продаже форварда Хулиана Альвареса за 50 миллионов евро, плюс права на нападающего Виктора Дьекереша.

«Арсенал» никак не может достичь соглашения с Хулианом по личным условиям, так как тот хочет играть только за «Барселону» и требует от «Атлетико» Мадрид сдержать данное обещание отпустить его в столицу Каталонии.

Руководство «матрасников» отклоняет все предложения «Барселоны» и заявляет о готовности отпустить аргентинца только за 500 млн евро.