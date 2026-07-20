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Чемпионат мира
20 июля 2026, 07:21 |
1727
0

Футболист сборной Аргентины не собирается возвращаться в клуб после ЧМ-2026

Хулиан Альварес требует у мадридского «Атлетико» согласиться на трансфер в «Барселону»

20 июля 2026, 07:21 |
1727
0
Футболист сборной Аргентины не собирается возвращаться в клуб после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
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Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес отказывается возвращаться в расположение мадридского «Атлетико» после финала чемпионата мира против Испании (0:1).

По информации ESPN Argentina, 26-летний футболист недоволен поведением своего клуба, который отказывается рассматривать трансфер игрока в «Барселону».

Спортивный директор «матрасников» Мигель Анхель Хиль сообщил, что все предложения каталонского клуба будут отклонены, независимо от суммы – 100, 150 или 200 миллионов евро.

Альварес воспринял эти слова как попытку оказать на него давление и считает подобные высказывания недоброжелательными, поэтому готов бойкотировать подготовку к новому сезону.

Форвард играет в составе «Атлетико» с августа 2024 года и с тех пор провел 106 матчей, в которых забил 49 голов и отдал 17 результативных передач.

Хулиан стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Аргентины – его команда потерпела поражение от Испании в финале, который состоялся 19 июля.

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Атлетико Мадрид Барселона Хулиан Альварес ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Николай Тытюк Источник: ESPN
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