ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги переманил игрока молодежки Ман Сити
«Кельн» усилился 18-летним Рейганом Хески
Немецкий клуб «Кёльн» официально объявил о трансфере 18-летнего Рейгана Хески из английского «Манчестер Сити».
Рейган договорился с руководством нового клуба о долгосрочном контракте на пять сезонов – до лета 2031 года.
По информации портала Transfermarkt, сумма перехода Хески составила всего два миллиона евро.
«Я действительно стремился присоединиться к «Кёльну», чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Общение с руководством показало мне, что мой стиль игры очень хорошо подходит клубу.
Я с нетерпением жду вызова сыграть в Бундеслиге и хочу сполна использовать эту возможность, чтобы проявить себя здесь. Я готов», – сказал Рейган.
Хески – воспитанник «горожан», который в прошлом сезоне дебютировал за основную команду в Кубке английской лиги. После матча против «Хаддерсфилда» его вернули в молодёжный состав.
Our newest summer arrival ✍️— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) July 17, 2026
Reigan Heskey joins #effzeh from Manchester City on a five-year deal!
The young winger, who made his full City debut last season, is a regular for England’s youth teams.
We’re buzzing to have you here, Reigan! 🔴⚪️ pic.twitter.com/xb8NHAOb8q
Our new number 1️⃣1️⃣ #effzeh pic.twitter.com/9TSFih3a9j— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) July 17, 2026
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