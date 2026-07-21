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Германия
21 июля 2026, 20:45 | Обновлено 21 июля 2026, 21:06
208
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги переманил игрока молодежки Ман Сити

«Кельн» усилился 18-летним Рейганом Хески

21 июля 2026, 20:45 | Обновлено 21 июля 2026, 21:06
208
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги переманил игрока молодежки Ман Сити
ФК Кельн. Рейган Хески
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Немецкий клуб «Кёльн» официально объявил о трансфере 18-летнего Рейгана Хески из английского «Манчестер Сити».

Рейган договорился с руководством нового клуба о долгосрочном контракте на пять сезонов – до лета 2031 года.

По информации портала Transfermarkt, сумма перехода Хески составила всего два миллиона евро.

«Я действительно стремился присоединиться к «Кёльну», чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Общение с руководством показало мне, что мой стиль игры очень хорошо подходит клубу.

Я с нетерпением жду вызова сыграть в Бундеслиге и хочу сполна использовать эту возможность, чтобы проявить себя здесь. Я готов», – сказал Рейган.

Хески – воспитанник «горожан», который в прошлом сезоне дебютировал за основную команду в Кубке английской лиги. После матча против «Хаддерсфилда» его вернули в молодёжный состав.

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Кельн Манчестер Сити трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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