ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Бундеслиги переманил игрока молодежки Ман Сити

Немецкий клуб «Кёльн» официально объявил о трансфере 18-летнего Рейгана Хески из английского «Манчестер Сити».

Рейган договорился с руководством нового клуба о долгосрочном контракте на пять сезонов – до лета 2031 года.

По информации портала Transfermarkt, сумма перехода Хески составила всего два миллиона евро.

«Я действительно стремился присоединиться к «Кёльну», чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Общение с руководством показало мне, что мой стиль игры очень хорошо подходит клубу.

Я с нетерпением жду вызова сыграть в Бундеслиге и хочу сполна использовать эту возможность, чтобы проявить себя здесь. Я готов», – сказал Рейган.

Хески – воспитанник «горожан», который в прошлом сезоне дебютировал за основную команду в Кубке английской лиги. После матча против «Хаддерсфилда» его вернули в молодёжный состав.