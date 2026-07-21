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Германия
21 июля 2026, 20:21 | Обновлено 21 июля 2026, 20:27
308
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся домой. Шальке подписал экс-игрока сборной

Робин Госенс выбрал клуб для продолжения карьеры

21 июля 2026, 20:21 | Обновлено 21 июля 2026, 20:27
308
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся домой. Шальке подписал экс-игрока сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс
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32-летний защитник Робин Госенс официально покинул итальянскую «Фиорентину» и перебрался в немецкий «Шальке».

Робин стал игроком «горняков» на правах аренды, которая будет действовать до лета 2027 года. Соглашение также предусматривает опцию выкупа контракта Госенса.

«Руководство «Шальке» приложило немало усилий, чтобы привлечь меня. Они презентовали свой план и чётко объяснили, какой должна быть моя роль и чего от меня ждут. Это было абсолютно убедительно. У меня огромное желание к этой работе.

Стремлюсь вести команду за собой своей игрой и брать на себя ответственность. Все знают, что у меня особое отношение к «Шальке». Я искренне заряжен на этот вызов и просто с нетерпением жду момента, когда смогу выложиться на полную вместе с ребятами на поле», – сказал Госенс.

В «Фиорентину» Робин перешел летом 2025 года после сезонной аренды. За «фиалок» защитник отыграл 77 матчей, забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач.

На протяжении карьеры Госенс успел поиграть за «Интер», «Аталанту» (оба – Италия), «Унион» Берлин (Германия), «Хераклес», «Дордрехт» (оба – Нидерланды). Также на его счету 24 поединка за сборную Германии: два гола и пять ассистов.

Напомним, что «Шальке» вернулся в Бундеслигу после трех лет отсутствия.

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Андрей Витренко Источник: ФК Шальке
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