ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продала вингера новичку Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» официально отпустила 20-летнего вингера Коула Кэмпбелла в стан новичка Бундеслиги – «Эльферсберга».

По информации портала Transfermarkt, Коул перебрался в «Эльферсберг» за 6 миллионов евро. Контракт рассчитан на четыре года.

«Переговоры с руководством с самого начала были очень открытыми и развивались исключительно в позитивном русле. У меня есть ощущение, что я прихожу в увлекательную команду с большим потенциалом, где смогу хорошо проявить себя.

Поэтому я уверен, что этот шаг и переход в «Эльферсберг» является абсолютно правильным. С нетерпением жду знакомства с командой и нового этапа здесь, в клубе», – сказал Коул.

С начала 2026 года до окончания сезона Кэмпбелл выступал на правах аренды за «Хоффенхайм». Вингер успел провести всего пять матчей, но забить или ассистировать не сумел.

Дебютировал за «Боруссию» Коул в сезоне 2024/25 и даже получал шанс от тренера – семь выходов в составе «шмелей». Впрочем, его игра не убедила руководство оставить его в клубе (ноль голов и ассистов).