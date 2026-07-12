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Германия
12 июля 2026, 14:49 | Обновлено 12 июля 2026, 14:51
282
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продала вингера новичку Бундеслиги

Коула Кэмпбелла ждет новый вызов в «Эльферсберге»

12 июля 2026, 14:49 | Обновлено 12 июля 2026, 14:51
282
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продала вингера новичку Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Кэмпбелл
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Дортмундская «Боруссия» официально отпустила 20-летнего вингера Коула Кэмпбелла в стан новичка Бундеслиги – «Эльферсберга».

По информации портала Transfermarkt, Коул перебрался в «Эльферсберг» за 6 миллионов евро. Контракт рассчитан на четыре года.

«Переговоры с руководством с самого начала были очень открытыми и развивались исключительно в позитивном русле. У меня есть ощущение, что я прихожу в увлекательную команду с большим потенциалом, где смогу хорошо проявить себя.

Поэтому я уверен, что этот шаг и переход в «Эльферсберг» является абсолютно правильным. С нетерпением жду знакомства с командой и нового этапа здесь, в клубе», – сказал Коул.

С начала 2026 года до окончания сезона Кэмпбелл выступал на правах аренды за «Хоффенхайм». Вингер успел провести всего пять матчей, но забить или ассистировать не сумел.

Дебютировал за «Боруссию» Коул в сезоне 2024/25 и даже получал шанс от тренера – семь выходов в составе «шмелей». Впрочем, его игра не убедила руководство оставить его в клубе (ноль голов и ассистов).

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Боруссия Дортмунд Эльферсберг трансферы трансферы Бундеслиги
Андрей Витренко
Андрей Витренко Источник
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