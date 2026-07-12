ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продала вингера новичку Бундеслиги
Коула Кэмпбелла ждет новый вызов в «Эльферсберге»
Дортмундская «Боруссия» официально отпустила 20-летнего вингера Коула Кэмпбелла в стан новичка Бундеслиги – «Эльферсберга».
По информации портала Transfermarkt, Коул перебрался в «Эльферсберг» за 6 миллионов евро. Контракт рассчитан на четыре года.
«Переговоры с руководством с самого начала были очень открытыми и развивались исключительно в позитивном русле. У меня есть ощущение, что я прихожу в увлекательную команду с большим потенциалом, где смогу хорошо проявить себя.
Поэтому я уверен, что этот шаг и переход в «Эльферсберг» является абсолютно правильным. С нетерпением жду знакомства с командой и нового этапа здесь, в клубе», – сказал Коул.
С начала 2026 года до окончания сезона Кэмпбелл выступал на правах аренды за «Хоффенхайм». Вингер успел провести всего пять матчей, но забить или ассистировать не сумел.
Дебютировал за «Боруссию» Коул в сезоне 2024/25 и даже получал шанс от тренера – семь выходов в составе «шмелей». Впрочем, его игра не убедила руководство оставить его в клубе (ноль голов и ассистов).
Alle Infos zu Cole findet ihr hier! ➡️ https://t.co/o52snlFgTu#DieElv #UnsereElv pic.twitter.com/y8TSY3lj7k— SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) July 9, 2026
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