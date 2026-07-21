Шахтер дожал футболиста, который отказывался играть в Украине

Донецкий «Шахтер» в ближайшее время должен завершить подписание контракта с одним из самых талантливых молодых футболистов чемпионата Бразилии – вингером «Гремио» Габриэлем Меком.

По информации бразильских СМИ, украинский клуб согласовал трансфер 17-летнего игрока за 12 миллионов евро. Ранее переговоры были приостановлены из-за требований представителей футболиста и самого Мека, однако в последние часы сторонам удалось урегулировать все разногласия.

Ожидается, что сделка будет окончательно завершена и официально объявлена уже в ближайшее время.

В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Мека 15 матчей (687 минут) и 2 забитых гола. Контракт 18-летнего полузащитника с бразильским клубом рассчитан до лета 2027 года.