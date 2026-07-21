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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 20:27 |
2024
2

Шахтер дожал футболиста, который отказывался играть в Украине

«Горняки» договорились с Габриэлем Меком

21 июля 2026, 20:27 |
2024
2 Comments
Шахтер дожал футболиста, который отказывался играть в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек
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Донецкий «Шахтер» в ближайшее время должен завершить подписание контракта с одним из самых талантливых молодых футболистов чемпионата Бразилии – вингером «Гремио» Габриэлем Меком.

По информации бразильских СМИ, украинский клуб согласовал трансфер 17-летнего игрока за 12 миллионов евро. Ранее переговоры были приостановлены из-за требований представителей футболиста и самого Мека, однако в последние часы сторонам удалось урегулировать все разногласия.

Ожидается, что сделка будет окончательно завершена и официально объявлена уже в ближайшее время.

В текущем сезоне бразильской Серии А на счету Мека 15 матчей (687 минут) и 2 забитых гола. Контракт 18-летнего полузащитника с бразильским клубом рассчитан до лета 2027 года.

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трансферы Гремио Шахтер Донецк Габриэль Мек
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Решили U17 усилить
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0
молодці діячі з ШД!
було мать важко,
але бабло перемогло 
і юний талант буде в УПееЛі!!!
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-2
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