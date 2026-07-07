Известный футболист отказался играть за Шахтер из-за войны в Украине

Полузащитник Габриэль Мек не станет игроком «Шахтера». Донецкий клуб прекратил работу над трансфером одного из самых перспективных футболистов «Гремио».

По информации польского журналиста Камиля Рогольски, интерес «Шахтера» к бразильцу возник еще осенью 2025 года, однако с тех пор стоимость игрока только выросла. Впрочем, главным препятствием стала не трансферная сумма. По словам журналиста, сам футболист не желает переезжать в Украину.

«Габриэл Мек не станет игроком «Шахтера». Интерес к нему был ещё в сентябре 2025 года, но тогда он уже стоил дорого, а сейчас его цена стала ещё выше. В условиях войны всё зависит от готовности самого футболиста, а Мек не хочет ехать в Украину. Если «Шахтёр» не заключит подобную сделку в течение недели, обычно она уже не состоится», – сообщил Рогольски.