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  4. Известный футболист отказался играть за Шахтер из-за войны в Украине
Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 20:22 |
811
0

Известный футболист отказался играть за Шахтер из-за войны в Украине

Габриэль Мек не будет играть за украинский клуб

07 июля 2026, 20:22 |
811
0
Известный футболист отказался играть за Шахтер из-за войны в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек
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Полузащитник Габриэль Мек не станет игроком «Шахтера». Донецкий клуб прекратил работу над трансфером одного из самых перспективных футболистов «Гремио».

По информации польского журналиста Камиля Рогольски, интерес «Шахтера» к бразильцу возник еще осенью 2025 года, однако с тех пор стоимость игрока только выросла. Впрочем, главным препятствием стала не трансферная сумма. По словам журналиста, сам футболист не желает переезжать в Украину.

«Габриэл Мек не станет игроком «Шахтера». Интерес к нему был ещё в сентябре 2025 года, но тогда он уже стоил дорого, а сейчас его цена стала ещё выше. В условиях войны всё зависит от готовности самого футболиста, а Мек не хочет ехать в Украину. Если «Шахтёр» не заключит подобную сделку в течение недели, обычно она уже не состоится», – сообщил Рогольски.

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трансферы Гремио Шахтер Донецк Габриэль Мек
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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І слава богу що не перейшов, бо це просто розпіарений футболіст тому і ціна така. А статистика його - печальна. І окрім того він ще й дистрофік, що впаде від найменшого пориву вітру. 
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