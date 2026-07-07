Известный футболист отказался играть за Шахтер из-за войны в Украине
Габриэль Мек не будет играть за украинский клуб
Полузащитник Габриэль Мек не станет игроком «Шахтера». Донецкий клуб прекратил работу над трансфером одного из самых перспективных футболистов «Гремио».
По информации польского журналиста Камиля Рогольски, интерес «Шахтера» к бразильцу возник еще осенью 2025 года, однако с тех пор стоимость игрока только выросла. Впрочем, главным препятствием стала не трансферная сумма. По словам журналиста, сам футболист не желает переезжать в Украину.
«Габриэл Мек не станет игроком «Шахтера». Интерес к нему был ещё в сентябре 2025 года, но тогда он уже стоил дорого, а сейчас его цена стала ещё выше. В условиях войны всё зависит от готовности самого футболиста, а Мек не хочет ехать в Украину. Если «Шахтёр» не заключит подобную сделку в течение недели, обычно она уже не состоится», – сообщил Рогольски.
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